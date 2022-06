Le glissement latéral prolongé de Bitcoin | Cryptomonnaie

Bitcoin a perdu 1,9% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant près de 20,8 000 dollars mardi matin. Ethereum a perdu 2,3 ​​% à 1190 $, tandis que les autres altcoins de premier plan sont passés de 1,4 % (BNB) à 6,5 % (Dogecoin).

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a chuté de 1,8 % du jour au lendemain à 933 milliards de dollars. L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie était en baisse de 2 points à 10 mardi et reste en mode « peur extrême ».

Bitcoin était en baisse lundi, faisant écho au comportement des indices boursiers américains. Cependant, le marché boursier, en particulier le Nasdaq, a montré un rebond beaucoup plus net la semaine dernière.

Le BTCUSD reste sous sa simple moyenne mobile de 200 semaines. Il a besoin d’un moteur fondamental significatif, qui n’est pas encore facile à trouver et à surmonter.

L’incapacité de trouver un point pour une reprise rapide rend le cycle actuel comme les deux précédents en 2014 et 2018, lorsque la baisse a duré un an, après quoi nous avons vu environ une année de ralentissement avec une légère tendance à la hausse perceptible. Si nous voyons une répétition de ce schéma, la pression sur la première crypto-monnaie et la suite, l’ensemble du marché pourrait continuer jusqu’à la fin de l’année, et il ne sert à rien de se précipiter pour acheter maintenant dans l’espoir d’un V- rebond en forme.

Bitcoin connaît la pire tendance baissière de son histoire, estime Glassnode, et la plupart des investisseurs vendent la pièce à perte.

Selon Bloomberg, l’effondrement de BTC a exposé les prêts des sociétés minières d’une valeur de 4 milliards de dollars à un risque de défaut. Les mineurs de BTC le vendent maintenant et vont à contre-courant de la tendance baissière : ils ont vendu 20 % de leurs volumes au cours des deux derniers mois. Leur vente pourrait se poursuivre au troisième trimestre si les conditions du marché ne s’améliorent pas, estime JPMorgan.

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, estime que la récession du marché de la cryptomonnaie durera 18 mois. Des conditions de marché défavorables mettront à l’épreuve les échanges cryptomonnaies, et certains pourraient faire faillite, admet Kaiko.

Un nombre croissant de fonds spéculatifs de crypto-monnaie vendent le stablecoin Tether (USDT) lié au dollar américain au milieu des sombres perspectives du marché de la cryptomonnaie. Selon CoinGecko, la capitalisation boursière de Tether a chuté de plus de 20 milliards de dollars depuis la mi-mai.

La Banque des règlements internationaux a publié un rapport sur les expériences de plusieurs banques centrales avec les monnaies numériques et a conclu que l’avenir des paiements transfrontaliers réside dans les Stablecoins appartenant à l’État.