L’échange intelligent Unizen ‘CeDeFi’ obtient un investissement de 200 millions de dollars de GEM | Cryptomonnaie

Le groupe d’investissement alternatif mise sur « l’échange CeDeFi » pour façonner « l’avenir de la finance » avec un engagement qui renforcera l’écosystème d’Unizen.

L’échange de crypto-monnaie Unizen a obtenu un investissement de 200 millions de dollars du groupe de capital-investissement Global Emerging Markets (GEM), qu’il utilisera pour développer ses activités et son écosystème.

Plutôt que de recevoir le financement de 200 millions de dollars en une seule fois, Unizen a noté le 27 juin que l’investissement se présentera sous la forme d’un « engagement de capital », une partie du financement étant débloquée à l’avance et le reste sera fourni ultérieurement en fonction des étapes franchies. .

Unizen n’a pas révélé les critères particuliers qu’il devait atteindre pour recevoir le financement.

Unizen s’appelle un échange « CeDeFi » mélangeant les fonctionnalités des échanges centralisés (CEX) et des échanges décentralisés (DEX), il fonctionne sur la chaîne BNB, anciennement appelée Binance Smart Chain. Il vise à attirer à la fois les investisseurs particuliers et institutionnels en trouvant et en regroupant les transactions les plus rentables parmi les CEX tels que Binance et les DEX comme Uniswap.

GEM est décrit comme un groupe d’investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars qui se concentre sur les marchés émergents. Il a sélectionné Unizen dans le but de « participer à la technologie qui façonnera l’avenir de la finance ».

Unizen a déclaré qu’il utilisera l’investissement pour élargir son équipe, renforcer son pipeline d’innovation et de marketing et accélérer la mise en œuvre de son écosystème d’agrégation commerciale, faisant également allusion à une prochaine mise à jour de la publication de jetons d’investisseur pour début juillet, bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni. .

Une autre branche d’Unizen est son activité ZenX Labs, un incubateur CeDeFi visant à investir et à soutenir des projets décentralisés en fournissant une expertise technique et en aidant à la conformité.

ZenX Labs a récemment déclaré qu’il construisait et lançait un petit satellite en orbite à bord d’une fusée SpaceX avec la mission entièrement financée par Dogecoin (DOGE), il devrait être lancé dans le courant de l’année.

Pour GEM, c’est un autre investissement dans une entreprise liée à la blockchain. En mai, par l’intermédiaire de sa société d’investissement dans les actifs numériques GEM Digital Limited, elle a fourni un financement de 400 millions de dollars à KaJ Labs pour développer « Lithosphere », une plate-forme d’applications décentralisées inter-chaînes alimentées par l’intelligence artificielle.