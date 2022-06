First Mover Asia : le fabricant de puces nvidia n’est pas un proxy d’éther, Bitcoin détient près de 21 000 $ | Cryptomonnaie

L’extraction de crypto a aidé le résultat net de Nvidia, mais cela n’a pas été une cause majeure de la forte baisse du stock. Ether chute mais oscille autour de 1 200 $.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin chute mais reste bien au-dessus de 20 000 $. Les autres cryptos majeurs sont dans le rouge.

Insights: Crypto a aidé le résultat net de Nvidia, mais cela n’a pas été une cause majeure de la forte baisse du stock.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 804 $ -1,3 %

Éther (ETH) : 1 195 $ -0,9 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Terre LUNA +40,5% Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA +2,8% Divertissement Boucle CRL +1,1% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Polygone MATIQUE −6,1 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −3,3 % L’informatique Solana SOL −2,5 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin tombe mais reste proche de 21 000 $; Chute d’autres cryptos

Le bitcoin a chuté lundi mais est resté confortablement au-dessus du seuil de 20 000 dollars qu’il a franchi il y a plus d’une semaine.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 800 $, en baisse de plus de 1 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, changeait de mains à environ 1 200 $, en baisse de moins d’un point de pourcentage mais à peu près au même niveau qu’il a maintenu la semaine dernière, alors que les investisseurs poursuivaient leur approche prudente des actifs plus risqués. Le commerce était léger.

« Les gens utilisent toujours les prochains mois pour déterminer où cela va, où cela va toucher le fond, pas seulement en crypto », a déclaré Hany Rashwan de 21Shares au programme First Mover de CoinDesk, notant la corrélation des derniers mois avec les marchés boursiers qui ont rebondi la semaine dernière après des mois de déclin quasi ininterrompu.

D’autres cryptos majeurs étaient également dans le rouge avec celsius (CEL), le jeton de Celsius Network, un prêteur de crypto en difficulté, chutant jusqu’à plus de 16 % et UNI chutant de près de 11 %. MATIC – un grand gagnant la semaine dernière après Polygon, le projet que le jeton représente, a introduit un produit de confidentialité pour les organisations autonomes décentralisées (DAO) – a restitué une partie importante de ses gains, chutant également d’environ 11 % à un moment donné.

Les indices boursiers à grande échelle ont légèrement baissé avec le Nasdaq et le S&P 500, qui contiennent une forte composante technologique, tous deux en baisse de moins d’un point de pourcentage. Ce dernier a clôturé vendredi avec son plus gros gain en une seule journée en deux ans au milieu de la révision d’un rapport majeur montrant les consommateurs légèrement plus optimistes quant au taux d’inflation futur et de petits signes d’un refroidissement économique qui pourraient permettre à la banque centrale américaine de réduire son bellicisme monétaire plus tard dans l’année.

Le rapport sur les biens durables du US Census Bureau publié lundi montre que les commandes ont augmenté plus que prévu en mai et une augmentation des ventes de maisons en attente pour le mois, selon la National Association of Realtors, a contré cette tendance.

Malgré les récentes débâcles dans l’espace cryptomonnaie, notamment l’implosion du stablecoin TerraUSD (UST) et les problèmes de liquidité de Three Arrows Capital, certains analystes ont émis une note optimiste, en particulier concernant les projets DeFi qui ont résisté aux récentes tempêtes. Dans un récapitulatif du marché, le directeur des investissements d’Arca Research, Jeff Dorman, a souligné le pic de 20 à 30 % dans certains cas la semaine dernière pour les actifs numériques, « dirigés par les secteurs les plus abattus, DeFi et NFT/Gaming ».

« Le cynique en moi rejetterait ces gains comme un » rallye du marché baissier « ou simplement une couverture courte, mais le cas haussier est que les protocoles et les applications DeFi ont fait leur travail alors que leurs plateformes d’échange/prêt centralisées (CeFi) ne l’ont pas fait », Dorman a écrit. « C’est ce qui a conduit au rebond de DeFi, qui s’est répercuté sur le reste du marché.

Dorman a ajouté: « Le carnage des six dernières semaines a été bien réel, mais chaque entreprise actuellement confrontée à des problèmes de solvabilité ou de continuité d’exploitation est une entreprise centralisée avec un PDG, un conseil d’administration et des décideurs humains. Pas un seul ligne de code de DeFi ou un contrat intelligent est capable de prendre les décisions coûteuses que ces entreprises ont prises. »

Marchés

S&P 500 : 3 900 -0,3 %

DJIA : 31 438 -0,2%

Nasdaq : 11 524 -0,7 %

Or : 1 823 $ -0,4 %

Connaissances

Malgré les liens du GPU avec l’exploitation minière, Nvidia n’est pas vraiment un proxy de macro Ethereum

Il y a quelques années, il était presque impossible d’acheter une carte d’extension (AIB) d’unité de traitement graphique (GPU) pour votre PC.

Les joueurs qui souhaitaient mettre à niveau leur PC n’avaient tout simplement pas de chance. Le calcul GPU à usage général (GPGPU), la capacité d’exploiter la capacité de la puce à effectuer des quantités massives de calculs parallèles, est tout aussi important pour l’extraction de crypto que pour la création de graphiques photoréalistes pour les jeux. Les mineurs ont donc acheté tout ce qu’ils pouvaient, déplaçant les joueurs dans le processus.

Nvidia, qui fabrique la puce GPU et ses partenaires de carte d’extension et qui fabrique la carte elle-même, a connu une course haussière avec des actions de Gigabyte, MSI et Zotac enregistrant des gains à deux chiffres. Nvidia a tenté de minimiser son exposition à la cryptomonnaie, ce qui a finalement conduit à une amende de la US Securities and Exchange Commission. Les données, cependant, ne mentent pas : la société a vendu plus de cartes en raison de l’extraction de crypto.

(TradingView)

Mais soyons clairs : Nvidia n’est pas une société minière ou un mandataire de celle-ci. Son ascension stratosphérique d’un stock de 5 $ au début de 2015 à près de 330 $ à la fin de 2021 n’est pas seulement due à l’exploitation minière, bien que l’exploitation minière ait eu un impact important sur le compte de résultat. Au contraire, la même technologie, GPGPU Compute, était un événement semblable à une explosion cambrienne qui a débloqué un monde d’augmentations d’efficacité dans les centres de données, permettant des avancées massives dans des domaines tels que l’intelligence artificielle et le big data.

Le centre de données est devenu le segment le plus important pour Nvidia, dépassant le jeu au dernier trimestre. Cela est en cours depuis un certain temps, car le segment affiche une croissance à deux chiffres depuis 2018. Cela indique également que Nvidia est exposée à un ralentissement des investissements dans les centres de données alors qu’une récession technologique déchire Wall Street. Le cabinet d’études Gartner a estimé la croissance des dépenses informatiques à 9,5 % en 2021 et prévoit que la croissance ralentira à 4 % en 2022.

Ainsi, alors que la crypto et l’exploitation minière ont ajouté au résultat net de Nvidia, ce n’est pas la raison pour laquelle les actions de la société ont conduit le conseil d’administration à la baisse des actions technologiques.

Événements importants

Conférence européenne sur la blockchain

Forum de la Banque centrale européenne sur la banque centrale

22 h HKT/SGT (14 h UTC) : confiance des consommateurs américains (juin)