Le prix d’ApeCoin se rapproche d’un niveau critique, la tendance haussière est-elle réelle ? | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin montre la compression de deux moyennes mobiles simples à mesure que le prix se consolide.

Le prix APE montre une ré-entrée haussière sur le modèle de profil de volume, mais les traders devraient éviter d’être des acheteurs précoces.

L’invalidation de la tendance baissière reste à 6,15 $.

Le prix d’ApeCoin se rapproche d’un déclencheur de marché haussier, mais être un taureau précoce pourrait entraîner une perte catastrophique.

Le prix ApeCoin est dans une situation difficile

Apecoin se prépare à franchir le niveau de 6,15 $, qui a été mentionné dans les perspectives précédentes comme un niveau d’invalidation baissier critique nécessaire pour confirmer un rallye haussier. Le lundi 27 juin, les traders ont produit un nouveau test haussier dans la zone de 5,15 $ depuis que le premier rejet a été observé au niveau de la barrière de 5,00 $ au cours du week-end.

Le prix d’ApeCoin signale une confluence haussière alors que les moyennes mobiles simples sur 8 et 21 jours se compriment actuellement sous la fourchette de négociation de cinq dollars. Cela peut être considéré comme les premiers signes haussiers avant qu’une croix dorée ne se produise, ce qui pourrait induire un rallye vers le niveau d’invalidation de 6,15 $ et atterrir ensuite dans la région de 9,00 $.

Graphique APE/USDT sur 6 heures

Cependant, les traders doivent être prudents dans cette zone car les techniques peuvent également se manifester dans un scénario baissier opposé. Si le MA de 21 jours dépasse son homologue de 8 jours, les baissiers pourraient à nouveau frapper violemment, envoyant le prix de la pièce APE aussi bas que le niveau de prix de 3,00 $ pour une perte de 40 %. Ainsi, être des acheteurs précoces n’est pas favorable d’un point de vue risque-récompense.

Le jeu le plus sûr consiste à attendre une confirmation haussière via une rupture du niveau de 6,15 $. Si les haussiers atteignent ce niveau, il y aura de nombreuses opportunités de rejoindre la tendance haussière lors d’un recul et de remonter jusqu’à 9,00 $, ce qui entraînera une augmentation de 80 % par rapport au prix actuel de l’ApeCoin.