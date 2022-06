Cardano Prix Prediction: la sortie de Node 1.35 peut-elle déclencher un rallye de 40% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se situe entre les moyennes mobiles simples sur 8 jours et sur 21 jours.

Le prix de l’ADA se négocie dans une fourchette depuis la vente du 18 juin, contrairement à d’autres crypto-monnaies populaires dont la valeur a augmenté.

L’invalidation du scénario de tendance haussière est une brèche en dessous de 0,425 $.

Le prix Cardano se prépare pour un grand déménagement. Les commerçants devraient avoir des alertes définies pour participer à l’explosion anticipée.

Le prix de Cardano s’écarte du pack

Le prix de Cardano montre une bataille non résolue entre les haussiers et les baissiers sur le marché. Alors que plusieurs crypto-monnaies ont augmenté jusqu’à 90% en une semaine, le prix ADA n’a conquis que 12% des pertes subies depuis la liquidation du marché du 18 juin. La lutte pour le pouvoir survient à un moment intéressant pour le jeton autoproclamé Ethereum Killer, car la communauté Cardano vient de publier Node 1.35 cette semaine, une étape technologique destinée à améliorer l’utilité pour les utilisateurs et les développeurs ADA.

Le prix de Cardano se négocie actuellement à 0,48 $, juste au-dessus de la moyenne mobile simple sur 8 jours à 0,48 $ et de la moyenne mobile simple sur 21 jours à 0,51 $. La nature semblable à un enroulement entre les deux moyennes mobiles est courante chez les traders d’action des prix, se résolvant généralement avec une moyenne mobile croisant l’autre et créant un afflux de volatilité dans le processus. Si les données techniques sont authentiques, le franchissement de la MA de 8 jours par rapport à la MA de 21 jours pourrait induire un rallye haussier de 40 % ciblant le voisinage le plus élevé du 31 mai à 0,685 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

L’invalidation du scénario de tendance haussière est un nouveau test du plus bas du 18 juin à 0,42 $. Une violation de cette barrière de soutien pourrait déclencher une baisse de 40 % ciblant 0,28 $.