Le prix LUNA de Terra montre enfin le signal d’achat que vous attendiez | Cryptomonnaie

Le prix LUNA de Terra commence à tourner en faveur des haussiers sur le graphique de 8 heures.

Le prix de LUNA voit une légère hausse dans les commentaires sur les réseaux sociaux.

Une brèche en dessous de 2,00 $ pourrait être le catalyseur pour invalider la tendance haussière.

Le prix LUNA de Terra montre de l’optimisme pour commencer la dernière semaine de juin. Le potentiel d’une nouvelle course haussière commence à se matérialiser.

Le prix LUNA de Terra montre que « toute publicité est une bonne publicité »

Le prix LUNA de Terra a captivé les investisseurs car le prix LUNA a soudainement augmenté des chaînes qui l’ont retenu captif. Tout au long de la troisième semaine de juin, les haussiers n’ont vu aucun espoir alors que le prix LUNA s’échangeait comme une tortue juste en dessous de la barrière de 2,00 $. Maintenant, les haussiers ont franchi la barrière psychologique et affichent un virage subtil sur le marché qui pourrait déclencher un rallye induit par le FOMO.

Le prix LUNA de Terra au moment de la rédaction de cet article se négocie à 2,57 $, car les haussiers ont fléchi un chandelier engloutissant haussier sur le graphique de 8 heures. Si l’élan est réel, ce mois-ci pourrait être la dernière fois que les investisseurs verront un jeton LUNA à deux dollars, car les niveaux de prix de type aimant se situent aux alentours de trois dollars.

Graphique LUNA/USDT sur 8 heures

Au milieu de la tendance haussière potentielle, les médias sociaux ont montré une augmentation des commentaires, contribuant à la nouvelle volatilité qui prévaut dans le prix de Terra LUNA. L’un des points forts vient en réponse au tristement célèbre défenseur de la justice sociale, Anonymous, qui a dénoncé le PDG de Terra LUNA, Do Kwon, pour corruption et faute professionnelle. Le groupe s’engage à rendre justice à la communauté crypto après la perte de plusieurs milliards de dollars subie par les investisseurs de LUNA et UST Stable Coin au printemps 2022.

L’autre accent sur les médias sociaux est le soutien des membres de la communauté félicitant Do Kwon d’être entré sous les projecteurs avec confiance et s’engageant à faire de LUNA 2.0 une plate-forme au service de la communauté plus sécurisée. Bien que des groupes au sein de la communauté LUNA remettent en question l’intégrité de Kwon, son apparition publique controversée attire davantage l’attention sur la plate-forme Terra, confirmant le vieil adage « toute publicité est une bonne publicité ».

Le lundi 27 juin, les traders ont invalidé la thèse baissière mentionnée dans les perspectives précédentes en dépassant les 2,35 $. Une retouche de 2,00 $ sera désormais le niveau d’invalidation haussier pour le scénario de tendance haussière. Une cassure en dessous et un nouveau test à 2,00 $ pourraient déclencher la frénésie d’un vendeur ciblant 1,25 $, soit une baisse de 50 % par rapport au prix actuel de Terra LUNA.