Le prix TRX de TRON peut encore progresser avec cette formation haussière | Cryptomonnaie

Le prix de Tron voit une hausse féroce ce matin alors que les haussiers éliminent deux résistances.

Le prix TRX devrait se redresser vers le prochain obstacle technique si les traders peuvent clôturer au-dessus du prix actuel.

Attendez-vous à des gains énormes de 40% au cas où les risques extrêmes continueraient de diminuer.

Le prix de Tron (TRX) casse les baissiers et les voit fuir la scène ce matin alors que les haussiers éliminent deux éléments de résistance clés lors des séances de négociation ASIA PAC et européennes. Si les haussiers peuvent maintenir la pression sur ce rallye et obtenir une clôture quotidienne au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours, cela confirmera qu’une tendance haussière est en cours avec plus de potentiel de hausse. L’objectif pour cette semaine est le double sommet ultime à 0,0925 $ avec des gains de 40 % en cours.

Le prix de Tron devrait confirmer la tendance haussière

Le prix de Tron affiche actuellement des gains de plus de 6% alors que les commerçants sortent en trombe après que l’action des prix a franchi le double obstacle du double sommet et le plus bas du 16 mai à 0,0668 $. Les plus bas plus élevés ainsi formés ont pressé les baissiers contre ce niveau supérieur et les ont vus se faire arrêter de leurs positions aujourd’hui. L’action des prix dépassant maintenant le SMA de 200 jours à 0,0690 $, une tendance haussière sera probablement confirmée, tandis qu’une croix dorée renforce davantage les perspectives haussières.

Le prix TRX devra clôturer au-dessus du SMA de 200 jours pour renforcer davantage le signal haussier car il s’agit d’une moyenne mobile technique plus essentielle et à plus long terme. Ce qui vient généralement ensuite est une hausse vers le SMA de 55 jours pour jouer l’écart entre les deux, atteignant presque 0,075 $ dans le processus. Si toutes les étoiles s’alignent et que les marchés mondiaux se redressent tout au long de la semaine – les actions sortant également de leur modèle de marché baissier – attendez-vous à voir 0,09255 $ atteint, peut-être d’ici ce week-end, imprimant un solide gain de 40% dans le processus et un nouveau renversement de tendance haussière étant donné le sceau d’approbation pour l’été à venir.

Graphique journalier TRX/USD

Comme l’action des prix est déjà élevée aujourd’hui, et les traders qui ne font que se joindre maintenant, à la pause de la SMA de 200 jours, pourraient être entraînés dans un piège haussier. Si c’est le cas, l’action des prix pourrait commencer à s’inverser près de la cloche de clôture des États-Unis, piégeant les haussiers dans leurs positions longues dans le processus et entraînant des pertes. Un appariement complet au support de 0,0668 $ pourrait voir la plupart des acheteurs renflouer alors que les pertes commencent à s’accumuler.