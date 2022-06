Tout ce que vous devez savoir sur les récompenses Ryoshi Vision de Shiba Inu avant le 29 juin | Cryptomonnaie

ShibaSwap DEX a partagé une mise à jour sur les récompenses Ryoshi Vision, annonçant leur distribution dans les prochaines 48 à 72 heures à partir du 26 juin.

La pièce Shiba Inu se classe désormais dans le top 10 des crypto-monnaies en termes de volume d’échange parmi les 500 plus grandes baleines du réseau Ethereum.

Les analystes ont prédit une cassure du prix du Shiba Inu au cours des prochains jours.

ShibaSwap, l’échange décentralisé natif du projet de pièces Shiba Inu, a annoncé la distribution des récompenses Ryoshi Vision dans les prochaines 48 à 72 heures à partir du 26 juin 2022. ShibArmy recevra bientôt un revenu passif du portail de gravure Shiba Inu.

Lisez aussi: Le rallye des prix de Shiba Inu a battu le marché de la cryptomonnaie pour cette raison

Les récompenses du portail de brûlure Shiba Inu seront bientôt distribuées

Le portail de gravure Shiba Inu a été créé en collaboration avec les créateurs de Ryoshi Vision en avril 2022. Ryoshi Vision est un jeton ERC20, et il a été fondé pour honorer le créateur de l’écosystème Shiba Inu, « Ryoshi ». Alors que Ryoshi a mystérieusement disparu il y a quelques semaines, Ryoshi Vision s’efforce de réaliser la vision du créateur du Shiba Inu.

Le portail de brûlage Shiba Inu a été conçu pour récompenser les détenteurs qui brûlent SHIB avec un revenu passif. Les récompenses seraient distribuées sous la forme de jetons RYOSHI, et 0,49 % de toutes les transactions seraient distribuées aux propriétaires de SHIB brûlés.

Avec le lancement du portail de gravure Shiba Inu, un SHIB « BURN Pool » a été créé pour offrir des récompenses pour le burning de la pièce meme.

D’après les données de Shibburn.com, 410,37 billions de pièces Shiba Inu ont été brûlées. L’annonce des récompenses Ryoshi Vision pour Shib brûlé a montré une augmentation massive du nombre de pièces Shiba Inu brûlées.

Shiba Inu circulant et approvisionnement brûlé

ShibaSwap, l’échange décentralisé natif de l’écosystème Shiba Inu, a annoncé le lancement des récompenses Ryoshi Vision dans les 48 à 72 heures à partir du 26 juin 2022. Les récompenses ont été retardées et ShibArmy a attendu longtemps avant toute mise à jour de ShibaSwap. L’équipe a confirmé qu’elle ne s’attendait à aucun retard supplémentaire, et la version et une autre mise à jour seront partagées une fois terminées.

Mise à jour des récompenses du portail SHIB Burn : Les récompenses Ryoshi Vision seront distribuées dans les prochaines 48 à 72 heures. Nous savons que cela a été longtemps attendu pour tous, et nous ne nous attendions pas à de tels retards. Nous publierons une autre mise à jour lors de la publication et de l’achèvement. Merci pour votre patience et votre soutien! pic.twitter.com/bgd3r23HJe — ShibaSwapDEX (@ShibaSwapDEX) 26 juin 2022

Ryoshi Vision récompense le plan de distribution

Pendant les 20 premières semaines de la première phase de distribution des récompenses, chaque détenteur de xSHIB (staked SHIB sur ShibaSwap) reçoit une quantité égale. Le 17 mai 2022, la première phase de distribution des récompenses aux propriétaires de SHIB brûlés a commencé ; depuis lors, la distribution des récompenses a été retardée et les détenteurs de SHIB brûlés ont attendu la distribution suivante.

Selon le plan de distribution post-phase un, lorsque la phase deux commence, la moitié des récompenses accumulées seraient distribuées aux RYOSHI WARRIORS :

49% proportionnel aux propriétaires de la piscine SHIB incendiée

49 % proportionnel aux intervenants ShibaSwap des jetons de pool de liquidité RYOSHI

1% au portefeuille du projet ShibaSwap

1% au portefeuille du projet RYOSHI

L’autre moitié des récompenses accumulées serait conservée pour les futurs cycles de distribution.

La pièce Shiba Inu se classe dans le top 10 des crypto-monnaies parmi les baleines Ethereum

Sur la base des données de WhaleStats, la pièce Shiba Inu se classe désormais dans le top 10 des crypto-monnaies en volume parmi les 500 plus grandes baleines du réseau Ethereum. Grâce aux récentes baisses du prix du Shiba Inu sur le marché baissier, de grands investisseurs de portefeuille ont récupéré des pièces Shiba Inu.

Les 100 meilleures baleines Ethereum détiennent 512,3 milliards de pièces Shiba Inu, d’une valeur de 5,9 millions de dollars. Shiba Inu est la troisième plus grande possession de crypto-monnaie dans le portefeuille des baleines après Ethereum et USDC. La pièce meme Shiba Inu représente en moyenne 15,42% des portefeuilles des baleines.

Top 10 des crypto-monnaies détenues par les 100 plus grandes baleines Ethereum

Le nombre de porte-monnaie Shiba Inu explose

Le nombre de détenteurs de pièces Shiba Inu a augmenté de manière constante alors que les investisseurs continuent de ramasser le tueur de Dogecoin. Un total de 1 188 887 portefeuilles contiennent des pièces Shiba Inu, grimpant vers l’objectif de 2 millions.

Le nombre de portefeuilles contenant des Shiba Inu augmentait presque chaque jour. Une augmentation du nombre de détenteurs de portefeuille indique un intérêt à long terme pour le marché baissier en cours.

Porte-monnaie Shiba Inu et approvisionnement en circulation

Les analystes pensent que le prix du Shiba Inu pourrait exploser

Denys Serhiichuk, un analyste crypto de premier plan, a évalué le tableau des prix de Shiba Inu et a noté que SHIB s’approche de la résistance locale à 0,00001297 $. L’analyste pense qu’une bougie quotidienne près de 0,00001200 $ pourrait confirmer une cassure dans les prochains jours. Le prix du Shiba Inu est de 0,00001165 $ au moment de la presse.

Tableau des prix SHIB-USDT

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix du Shiba Inu pourrait grimper à 0,00001390 $ avant une nouvelle consolidation dans la pièce meme. Les analystes pensent que le prix du Shiba Inu pourrait être confronté à des défis sur la voie de la reprise après la récente chute du marché de la cryptomonnaie. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :