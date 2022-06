C’est la probabilité que le prix COMP de Compound atteigne 80 $ d’ici la fin de cette semaine | Cryptomonnaie

Prix ​​composé sur le point de voir une compression plus élevée alors que les mesures de soutien font leur travail.

Le prix COMP pourrait grimper jusqu’à 55% car seuls deux obstacles se dressent sur le chemin.

Attendez-vous à ce qu’il atteigne la cible supérieure si les marchés boursiers coïncident avec la reprise mondiale.

Le prix composé (COMP) devrait se redresser fermement dans la semaine alors que le sentiment positif de vendredi se répercute sur lundi. ASIA PAC a déjà vu des traders sortir en trombe et acheter n’importe quelle action de prix disponible dans un espoir renouvelé d’une fin rapide à la traînée de l’inflation. Alors que les matières premières chutent à nouveau, les pressions inflationnistes pourraient commencer à s’atténuer et ouvrir la voie à une reprise des actifs à risque, tels que les crypto-monnaies, établissant le prix COMP pour un gain lucratif de 55 %.

Le prix COMP doit franchir un obstacle

Le prix composé semble être parfaitement configuré pour un rallye de seulement 55%, car une configuration technique se déroule ce matin. Après que l’action des prix ait atteint 50,63 $, il est redescendu pour un nouveau test au cours du week-end, a trouvé un support et semble maintenant prêt à dépasser le sommet de la semaine dernière. Avec une stratégie à long terme parfaite, les traders pourraient se préparer à un rallye jusqu’à 60 $, ce qui coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.

Le prix COMP verra probablement les commerçants prendre un peu de profit autour de cette SMA de 55 jours, car il s’agit d’un niveau crucial à dépasser si l’action des prix veut se rallier davantage. Si les actions continuent de se rallier tout au long de la semaine, attendez-vous à voir un effet d’entraînement, aidant l’action des prix COMP avec des vents favorables, et la soulevant au-dessus de cet obstacle technique. À partir de là, une région s’ouvre sans réelle résistance avant d’atteindre environ 79 $, avec le pivot mensuel et un niveau historique critique entrant en jeu.

Graphique journalier COMP/USD

Étant donné que le rallye de la semaine dernière a été si rapide et étiré, l’indice de force relative a surchauffé assez rapidement et pourrait atteindre le niveau de surachat avant même que la poignée de 80 $ ne soit atteinte. Cela conduirait à une perte de vitesse du rallye et à une prise de bénéfices plus importante, l’action des prix COMP s’effondrant à 50,63 $, pour rechercher à nouveau un soutien. Si ce niveau ne se maintient pas, attendez-vous à voir un retour complet vers 30 $ alors que tout le rallye se déroule.