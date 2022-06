Morgan Stanley: la demande de GPU devrait ralentir si Ethereum passe à la preuve de participation | Cryptomonnaie

Si Ethereum passe à la preuve de participation (PoS), comme prévu, cela supprimera le besoin de mineurs, ralentira la demande d’unités de traitement graphique (GPU) et réduira considérablement les besoins en énergie, a déclaré Morgan Stanley dans un rapport lundi.

Les développeurs d’Ethereum espèrent que la fusion aura lieu d’ici septembre, et potentiellement dès août, mais compte tenu des retards précédents, il ne serait pas surprenant que cela soit repoussé au début de l’année prochaine, selon le rapport.

L’extraction de crypto a eu un impact massif sur le marché des graphiques de jeu au cours des 18 derniers mois, a déclaré la banque, générant environ 14% des revenus en 2021, mais en même temps « contribuant de manière substantielle à une pénurie majeure de graphiques qui a stimulé le mix global et tarification.

La demande de GPU devrait ralentir, mais Nvidia (NVDA) est moins exposée à la demande de minage de crypto-monnaie qu’elle ne l’était en 2017-2019, indique la note.

En outre, la demande de crypto mining, qui a contribué à une pénurie de cartes graphiques, a commencé à diminuer au cours du premier semestre de l’année, a noté la banque.

Nvidia et AMD (AMD) ont tous deux fait valoir qu’ils avaient minimisé les scénarios à la baisse de la cryptomonnaie, mais Morgan Stanley est d’avis qu’il y aura une correction plus faible dans le GPU de jeu au premier trimestre de l’année prochaine. Cela sera dû à une combinaison de facteurs, notamment une baisse de la demande due à une réduction du travail à domicile, la migration de la crypto-monnaie vers le PoS et «des compositions séquentielles difficiles après la reconstruction de l’inventaire des canaux en 2022», a-t-il ajouté.

Les mineurs d’Ethereum vendront très probablement leur équipement GPU usagé après la fusion, car il n’est actuellement pas rentable pour tous ces ordinateurs d’exploiter d’autres crypto-monnaies, a déclaré la banque, ajoutant que l’offre nette d’éther (ETH) devrait chuter après la fusion, et pourrait même tourner à la contraction, il est donc peu probable que tous les mineurs deviennent des jalonneurs.

Le passage au PoS ne résoudra pas les problèmes de mise à l’échelle d’Ethereum tels que le nombre de transactions par seconde ou entraînera une baisse des frais de transaction, ajoute le rapport.