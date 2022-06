Le marché baissier de 2022 a été le pire jamais enregistré — Glassnode | Cryptomonnaie

Plusieurs facteurs ont contribué à faire du marché baissier actuel de la cryptomonnaie le pire jamais enregistré, car la plupart des commerçants de Bitcoin (BTC) sont sous l’eau et continuent de vendre à perte, selon Glassnode.

Le rapport de samedi de la société d’analyse de la blockchain Glassnode intitulé « A Bear of Historic Proportions » décrit comment la chute actuelle de Bitcoin sous la moyenne mobile (MA) de 200 jours, l’écart négatif par rapport au prix réalisé et les pertes nettes réalisées ont concouru à faire de 2022 la pire de l’histoire de Bitcoin :

Au milieu de cela, Bitcoin et Ethereum se sont tous deux échangés en dessous de leurs ATH du cycle précédent, ce qui est une première dans l’histoire.

La première et la plus évidente indication d’un marché baissier est lorsque le prix au comptant du Bitcoin (BTC) tombe en dessous de la MA de 200 jours et d’un scénario encore plus extrême, la MA de 200 semaines. Pour souligner à quel point les niveaux de prix actuels sont rares, Glassnode a montré que pendant le marché baissier de 2022, Bitcoin est tombé en dessous de la moitié du niveau MA de 200 jours.

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 0,5 MM pour la première fois depuis 2015 : Glassnode

Glassnode a également démontré que tomber en dessous de 0,5 du multiple de Mayer (MM) est une occasion extrêmement rare qui ne s’est pas produite depuis 2015. Le MM prend en compte les variations de prix au-dessus et en dessous de la MA de 200 jours pour montrer les conditions de surachat ou de survente. Le rapport indique que « seuls 84 jours de bourse sur 4160 (2%) ont enregistré une valeur MM de clôture inférieure à 0,5 : «

Pour la première fois de l’histoire, le cycle 2021-22 a enregistré une valeur MM inférieure (0,487) au plus bas du cycle précédent (0,511).

Confirmant la gravité des conditions actuelles du marché, le prix au comptant tombe en dessous du prix réalisé, ce qui a obligé les commerçants à vendre de plus en plus leurs pièces à perte. Glassnode a noté qu’un tel effet de cascade est « typique des marchés baissiers et des capitulations boursières ».

Glassnode a déclaré que les cas où les prix au comptant se négocient en dessous du prix réalisé sont rares, notant que ce n’est que la troisième fois que cela se produit au cours des six dernières années et la cinquième fois que cela se produit depuis le lancement de Bitcoin en 2009 :

Les prix au comptant se négocient actuellement avec une décote de 11,3 % par rapport au prix réalisé, ce qui indique que le participant moyen au marché est désormais sous-marin sur sa position.

La rareté de cet événement est illustrée par le modèle de Glassnode montrant que seulement 13,9 % de tous les jours de négociation de Bitcoin ont vu les prix au comptant chuter en dessous des prix réalisés.

Seulement 13,9 % des jours de bourse ont vu les prix au comptant en dessous du prix réalisé : Glassnode

Ces conditions sont exacerbées par les investisseurs qui bloquent leurs pertes sur la plus grande crypto par capitalisation boursière. Lorsque Bitcoin est tombé sous la barre des 20 000 dollars en juin 2022, Glassnode a écrit que les investisseurs de BTC ont bloqué « la plus grande perte réalisée quotidienne libellée en USD de l’histoire » :

Les investisseurs ont collectivement bloqué une perte de -4,234 milliards de dollars en une seule journée, soit une augmentation de 22,5 % par rapport au précédent record de 3,457 milliards de dollars établi à la mi-2021.

En tenant compte de toutes les mesures négatives, Glassnode évalue que le marché est au milieu d’un événement de capitulation. Crypto a corroboré cette évaluation vendredi en soulignant que les mineurs ont commencé à vendre leurs piles, ce qui est un autre indicateur que la capitulation a eu lieu. De tels événements signifient souvent la fourchette de prix inférieure d’un cycle.

BTC est actuellement en baisse de 70 % par rapport à son sommet de novembre 2021, se négociant à 21 207 $, selon CoinGecko.