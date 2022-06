Tout ce que vous devez savoir sur la fourche dure Vasil de Cardano et comment le prix ADA réagira | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a réussi à rebondir sur l’EMA de 8 jours, faisant allusion à un rallye potentiel.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA déclenche une hausse de 24 % à 0,628 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,435 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Cardano semble se préparer à des gains massifs alors que le hard fork de Vasil fait un pas de plus pour devenir une réalité. Dans un récent fil Twitter, IOHK, les développeurs derrière Cardano ont annoncé le lancement du nœud Cardano 1.35.0 le 25 juin.

Le hard fork de Vasil revient sur la bonne voie

Ce déploiement servira de candidat final pour le lancement du très attendu hard fork Vasil. Comme mentionné dans les articles précédents, cette mise à niveau améliorera la mise à l’échelle de la blockchain et d’autres facettes comme le langage de contrat intelligent Plutus pour les développeurs dApp. De plus, cela réduira également la latence de la transmission des blocs.

Le nœud nouvellement lancé comprend des mises à jour comme le code complet sur tous les logiciels Cardano de base. De plus, les tests sur le nouveau code Plutus v2 ont été « réussis et ont donné des résultats très positifs en termes de performances et d’amélioration des coûts ».

De plus, le fil susmentionné annule également les rumeurs de retards qui flottaient sur Twitter la semaine dernière en informant les parties concernées d’un testnet à venir.

La prochaine étape consiste à préparer #Cardano version testnet. Au cours des dernières minutes, nous avons alerté notre communauté SPO soutenant le testnet que le nouveau nœud est prêt à être déployé sur le testnet. 4/n — Entrée Sortie (@InputOutputHK) 25 juin 2022

Le prix Cardano au bord d’un rallye

Le prix de Cardano est bloqué entre des moyennes mobiles exponentielles (EMA) convergentes sur 8, 34 et 50 jours. Alors que l’ADA se consolide en raison de la pression de ces obstacles et barrières de résistance, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la volatilité se tarisse.

Finalement, cependant, une évasion conduira à un mouvement explosif du prix de Cardano. En fonction de l’élan du rallye, ADA pourrait surmonter l’EMA de 34 jours et le niveau de résistance de 0,550 $. C’est le premier blocus qu’il est crucial de briser dans la reprise.

Un retournement rapide de cet obstacle dans un plancher de support ouvrira les portes aux traders ADA pour surfer sur cette vague au niveau supérieur à 0,571 $, c’est-à-dire l’EMA de 50 jours. C’est probablement là que l’épuisement des traders s’installera, mais si les acheteurs interviennent et ne réalisent pas de bénéfices, le prix de Cardano pourrait grimper plus haut et retester le blocus de 0,628 $.

Au total, ce mouvement constituerait un gain de 24 % par rapport à la position actuelle à 0,505 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Cardano fait face à une pression de vente à 0,550 $ en raison des bénéfices des investisseurs, cela indiquera que la pression d’achat est insuffisante. Dans un tel cas, si ADA tombe en panne et produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 0,435 $, cela invalidera la thèse haussière.

Cette évolution pourrait encore voir le prix de Cardano s’effondrer de 12 % et revoir la barrière de support de 0,380 $.