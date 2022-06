Le stablecoin d’ANZ utilisé pour acheter des crédits carbone tokenisés | Cryptomonnaie

Le stablecoin A$DC d’ANZ a été utilisé pour acheter des crédits carbone tokenisés australiens, marquant un autre test critique des cas d’utilisation de l’actif dans l’économie locale.

En mars, la banque «Big Four» est devenue la première grande institution financière australienne à frapper son propre stablecoin après avoir supervisé une transaction pilote d’une valeur de 30 millions AUD (20,76 millions de dollars) entre Victor Smorgon Group et le gestionnaire d’actifs numériques Zerocap.

Le stablecoin d’ANZ est entièrement garanti par des dollars australiens (AUD) détenus dans le compte réservé géré par la banque. Jusqu’à présent, les transactions A$DC ont été principalement effectuées via la blockchain Ethereum.

Selon un rapport du 27 juin de l’Australian Financial Review (AFR), la dernière transaction a vu son partenaire institutionnel de longue date Victor Smorgon utiliser A$DC pour acheter des unités de crédit carbone australiennes (ACCU).

Les crédits carbone ont été symbolisés et fournis par BetaCarbon, une plateforme d’échange de carbone basée sur la blockchain qui émet des actifs de sécurité numérique appelés «BCAU», qui représentent un kilogramme de compensations carbone par crédit.

La transaction a également vu à nouveau la participation de Zerocap, qui a fourni des services de tenue de marché et des liquidités en échangeant l’A$DC envoyé par Victor Smorgon en USD Coin (USDC) afin que BetaCarbon puisse accepter l’accord. La valeur de la transaction n’a cependant pas été précisée.

En ce qui concerne les perspectives de la banque sur le secteur de la crypto / blockchain, le responsable du portefeuille des services bancaires d’ANZ, Nigel Dobson, a déclaré à l’AFR que l’entreprise envisageait la technologie blockchain comme un moyen de « poursuivre la transition de l’infrastructure des marchés financiers » et n’était pas nécessairement intéressée par actifs cryptomonnaies spéculatifs eux-mêmes.

Nous voyons que cela évolue d’un protocole basé sur Internet à l’un des protocoles « tokenisés ». Nous pensons que l’infrastructure sous-jacente – des chaînes de blocs publiques efficaces et sécurisées – facilitera les transactions, à la fois celles que nous comprenons aujourd’hui et les nouvelles qui seront plus efficaces.