SEC contre Ripple : Brad Garlinghouse annonce une expansion hors des États-Unis si le résultat est défavorable | Cryptomonnaie

Ripple s’étendra hors des États-Unis si le géant du paiement fait face à une perte dans le procès.

La communauté attend la décision du tribunal sur son discours et les documents connexes.

Les analystes restent optimistes sur le prix de Ripple ; viser une cassure au-delà de l’EMA de 200 jours à 0,40 $.

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a affirmé un déménagement hors des États-Unis si le géant du paiement perdait le procès SEC contre Ripple. Ripple est impliqué dans une bataille juridique, défendant sa vente de XRP et la position de l’altcoin en tant que non-sécurité depuis décembre 2020. Les analystes maintiennent une perspective haussière sur le prix du XRP, malgré les développements récents.

Brad Garlinghouse prévoit l’expansion de Ripple en dehors des États-Unis

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a critiqué le géant des paiements Ripple avec un procès en décembre 2020. Depuis lors, la communauté crypto et les détenteurs de XRP ont suivi de près le procès et les mises à jour pertinentes. La communauté attend un jugement clé dans le procès SEC contre Ripple. Le PDG de Ripple a récemment critiqué la SEC pour avoir approuvé l’introduction en bourse S-1 de Coinbase.

William Hinman, l’ancien directeur de la Division du financement des sociétés de la Securities and Exchange Commission, est devenu une figure centrale du procès SEC contre Ripple. Le discours de Hinman sur Bitcoin et Ethereum de 2018 et les documents connexes ont été remis en question, et une décision de justice est attendue. La juge Sarah Netburn devrait décider si les documents resteront protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Brad Garlinghouse, PDG de la société de technologie financière Ripple, a assuré aux investisseurs que Ripple se développerait en dehors des États-Unis en cas d’issue défavorable du procès. Les experts ont prédit un règlement dans le procès SEC contre Ripple; cependant, la bataille juridique s’éternise sans fin en vue, et les principales décisions attendues pourraient changer la direction du résultat.

Garlinghouse est convaincu que la « réglementation par l’application » de la SEC pourrait étouffer davantage l’innovation dans le domaine de la cryptomonnaie aux États-Unis. Le géant du paiement a fait le premier pas dans cette direction, et le 23 juin 2022, Ripple a annoncé la création d’un bureau à Toronto avec plus de 150 ingénieurs et employés.

Les analystes sont optimistes sur le prix du XRP malgré les nouvelles mises à jour

Bob Mason, un analyste crypto de premier plan, a évalué le graphique des prix Ripple et a observé que le prix de l’altcoin s’est maintenu au-dessus d’un niveau de résistance majeur à 0,3614 $. Si le prix du XRP évite une chute à travers le pivot de 0,3629 $, il pourrait atteindre son récent sommet de 0,3868 $, et la résistance à 0,3908 $ pourrait entrer en jeu.

Les analystes de Netcost-Security ont fixé l’objectif de hausse du prix XRP entre 0,3810 $ et 0,4180 $. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :