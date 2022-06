Anonymous s’engage à révéler les « crimes » de Do Kwon [Video] | Cryptomonnaie

« Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup plus de crimes à découvrir sur votre piste de destruction », a déclaré le groupe hacktiviste Anonymous sur sa chaîne YouTube.

Le groupe hacktiviste Anonymous s’est engagé à « s’assurer que » le co-fondateur de Terra, Do Kwon, soit « traduit en justice dès que possible » en ce qui concerne l’effondrement des écosystèmes Terra (LUNA) et TerraUSD (UST) en mai.

Dimanche, une vidéo prétendument provenant du groupe de hackers anonymes a diffusé une longue liste des méfaits présumés de Kwon, y compris l’encaissement de 80 millions de dollars chaque mois de Luna et TerraUSD avant son effondrement ainsi que son rôle dans la chute de la monnaie stable Basis Cash , pour lequel Do Kwon aurait co-créé sous le pseudonyme « Rick Sanchez » fin 2020.

Do Kwon, si vous écoutez, malheureusement, il n’y a rien qui puisse être fait pour réparer les dégâts que vous avez causés. À ce stade, la seule chose que nous pouvons faire est de vous tenir responsable et de veiller à ce que vous soyez traduit en justice dès que possible.

Le groupe de hackers a déclaré qu’il examinerait les actions de Do Kwon depuis qu’il est entré dans l’espace cryptomonnaie pour exposer ses crimes présumés.

« Anonymous examine toute l’histoire de Do Kwon depuis qu’il est entré dans l’espace crypto pour voir ce que nous pouvons apprendre et mettre en lumière », a déclaré le groupe.

Le groupe de hackers a également critiqué Kwon pour ses « tactiques arrogantes » en traquant les concurrents et les critiques et « agissant comme s’il n’échouerait jamais ».

Créé en 2003 sur 4chan, Anonymous est un collectif militant international décentralisé connu pour avoir orchestré des cyberattaques contre des institutions gouvernementales, des agences, des sociétés privées et même l’Église de Scientologie.

En juin 2021, la même chaîne YouTube a visé le PDG de Tesla, Elon Musk, pour avoir « détruit des vies » en utilisant son influence et son influence sur Twitter pour jouer avec les marchés de la cryptomonnaie. La vidéo compte environ 3,4 millions de vues à ce jour.

Il convient de noter qu’il existe plusieurs chaînes YouTube qui prétendent être affiliées au groupe de hackers Anonymous. Cependant, il existe un consensus général sur le fait qu’il n’y a pas de chaîne YouTube officielle pour le groupe, compte tenu de sa nature décentralisée et anonyme inhérente.

Réactions mitigées de la communauté

Les commentateurs de la vidéo YouTube et la communauté sur Twitter semblaient largement soutenir l’engagement du groupe de hackers de s’en prendre à Kwon, un commentateur qualifiant Anonymous de « Robinhood d’aujourd’hui ».

Cependant, le message vidéo a suscité plus de scepticisme sur le subreddit r/CryptoCurrency, les utilisateurs critiquant le groupe de hackers pour avoir lancé une menace vide contre Kwon et n’avoir fourni aucune nouvelle information au public, avec un commentateur disant :

Anonymous est tellement teen bop maintenant […] Cette vidéo anonyme est si peu menaçante qu’elle en est presque bizarre.

Alors qu’un autre a dit, « on s’attendrait à ce qu’ils aient découvert quelque chose, mais ce n’est rien de plus que, enfin rien. »

Il semble que, pour l’instant, Kwon devra probablement s’inquiéter de menaces plus importantes et plus tangibles.

Terraform Labs, dont Do Kwon est le co-fondateur, fait actuellement l’objet de multiples enquêtes de la part des autorités sud-coréennes, notamment sur le détournement présumé de Bitcoin (BTC) du trésor de l’entreprise.

En mai, une célèbre unité d’enquête sur les crimes financiers surnommée les « Grim Reapers of Yeouido » a été relancée par la Corée du Sud pour enquêter sur l’effondrement de Terra. L’équipe se compose de divers régulateurs et se concentrera sur la poursuite des fraudes et des systèmes commerciaux illégaux.

Plus tard ce mois-là, les autorités coréennes ont assigné tous les employés de Terraform Labs pour enquêter sur tout rôle interne dans la manipulation du marché.

La société a également été condamnée à une amende de 78 millions de dollars par l’agence nationale des impôts de Corée du Sud pour des accusations d’évasion fiscale.