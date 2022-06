Prédiction de prix Dogecoin: pourquoi le prochain retrait est un achat criant | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a augmenté de 55 % depuis la vente du 13 juin.

Le prix DOGE a franchi la barrière de 0,07 $ et pourrait retester 0,05 $ avant la poursuite de la tendance haussière.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 0,049 $.

Le prix Dogecoin devrait figurer sur la liste de surveillance des 3 meilleurs cryptos des commerçants pour la semaine à venir. Attendez-vous à un marché volatil.

Le prix Dogecoin est le top 3

Le prix Dogecoin se négocie actuellement à 0,0735 $ cette semaine, car la célèbre pièce de monnaie suit les techniques mentionnées dans la thèse précédente pour se terminer le troisième week-end de juin. Les haussiers prennent de l’ampleur car ils ont réussi à reconquérir la zone de 0,07 $, ralliant 55 % dans le processus depuis la vente massive du 13 juin.

Le prix Dogecoin pourrait présenter une configuration d’entrée anticipée pour participer à un rallye estival ciblant 0,24 $ et plus. La bougie engloutissante haussière actuelle qui a franchi le sommet de 0,073 $ pourrait faire partie d’un modèle d’onde B plat en expansion qui pourrait conduire à un autre recul de l’onde C dans la zone de 0,05 $ dès le lundi 26 juin.

Si les données techniques sont correctes, le 2e test du 0,0738 $ (après avoir retracé dans la région de 0,05 $) pourrait être un excellent endroit pour placer un arrêt d’achat et viser 0,10 $ à court terme.

Graphique DOGE/USDT sur 8 heures

L’invalidation du scénario de tendance haussière sera une brèche sous le plus bas du 13 juin à 0,049 $. Si les baissiers parviennent à franchir ce niveau, ils pourraient déclencher une vente cataclysmique au niveau de 0,02 $, entraînant une baisse de 75 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.