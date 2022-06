First Mover Asia : Bitcoin détient plus de 21 000 $ de transactions le week-end ; le téléphone solana web3 fait face à de longues chances | Cryptomonnaie

Ether reste supérieur à 1 200 $; Les téléphones blockchain précédents ont échoué parce que le marché a réalisé que leurs fonctionnalités sont déjà disponibles via des applications qui peuvent être chargées sur n’importe quel ancien téléphone.

Prix : Bitcoin a légèrement baissé dimanche mais est resté stable au-dessus de 21 000 $ ; l’éther reste supérieur à 1,2 000 $.

Insights: Le téléphone Solana Web3 fait face à de longues chances sur la base des antécédents de l’industrie de la blockchain.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 21 121 $ -1,5 %

Éther (ETH) : 1 212 $ -2,5 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Terre LUNA +9,0 % Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE +7,9% Devise

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Gala GALA −8,6 % Divertissement Boucle CRL −7,7 % Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA −7,4 % Divertissement

Bitcoin détient plus de 21 000 $; D’autres cryptos majeurs sont mélangés

Les attentes d’un effondrement du bitcoin en dessous de 20 000 $ au cours du week-end étaient prématurées.

Bien qu’en baisse de plus d’un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait bien au-dessus de 21 000 $, toujours en hausse par rapport aux niveaux de panique auxquels elle est tombée le week-end dernier à un moment donné.

Dimanche, les investisseurs ont continué à trouver du réconfort dans les faibles signes que l’économie américaine se refroidissait et que la Réserve fédérale pourrait être en mesure d’atténuer sa politique monétaire plus tard dans l’année. Le bitcoin est de plus en plus corrélé aux tendances macroéconomiques, qui se sont considérablement aggravées au cours des neuf derniers mois.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains au-dessus de 1 200 $, en baisse d’environ 2,5 % au cours de la dernière journée. Les échanges pour les deux actifs numériques étaient légers, comme c’est généralement le cas pour les week-ends. Le bitcoin Fear and Greed Index mesurant le sentiment du marché est resté bien en territoire de peur extrême.

Après être resté stable, les analystes ont prévu que le bitcoin tomberait en dessous de 20 000 $ pendant le week-end dans son tango en cours avec des forces le poussant au-dessus et le tirant sous ce seuil. Une telle volatilité devrait se poursuivre sans reprise notable de sitôt, a déclaré Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital.

« Nous avons constaté une certaine volatilité des prix de la BTC cette semaine, ce qui était prévu ; cependant, la BTC a eu du mal à tirer parti de toute dynamique à la hausse de 20 000 $, ce qui a tenu à distance toute chance de rallye », a écrit DiPasquale dans un e-mail à CoinDesk.

D’autres altcoins majeurs ont été mélangés au cours du week-end, le populaire memecoin DOGE augmentant de plus de 10% à un moment donné, et la pièce de confidentialité XRM de Monero en hausse de près de 6%. GALA et MANA ont chuté de plus de 8 % et 7 %. Le MATIC de Polygon, qui a augmenté de plus de 25 % sur une période de 24 heures à partir de mercredi dernier après le lancement d’un nouveau produit de confidentialité pour les organisations autonomes décentralisées (DAO), a légèrement baissé.

La performance de Cryptos a suivi les indices boursiers, qui ont regagné du terrain vendredi après les jours plus maigres du début du mois. Le S&P 500 a augmenté de 3,1% vendredi, son meilleur jour en deux ans et a terminé la semaine en hausse de plus de 6%, bien que l’indice, qui contient une forte composante technologique, persiste toujours en territoire baissier, ce qui indique qu’il est en baisse au moins 20 % par rapport à son sommet précédent. Le Nasdaq et le Dow Jones Industrial Average, axés sur la technologie, ont respectivement grimpé de 3,3 % et 3 %, les investisseurs savourant le bref répit après le battement de tambour de mornes nouvelles économiques de cette année.

Une révision de l’indice mensuel du sentiment des consommateurs (CSI) de l’Université du Michigan, très apprécié, montre désormais que les attentes d’inflation sont inférieures à celles annoncées pour la première fois en mai. Les données préliminaires du Market Pricing Managers Index de juin pour le secteur manufacturier ont montré un affaiblissement de la demande des consommateurs qui a réduit les ventes et la production. Pendant ce temps, les ventes de maisons existantes ont chuté en mai, tandis que les demandes de prêts hypothécaires ont diminué pour la semaine, les deux tendances soulignant l’impact de la hausse des taux d’intérêt.

Les investisseurs étudieront les commandes de biens durables de cette semaine et les rapports sur la confiance des consommateurs pour d’autres signes du succès de la Fed à maîtriser l’inflation sans plonger l’économie américaine dans une récession.

DiPasquale de BitBull voit des niveaux de test de bitcoin inférieurs à 20 000 $ dans les jours à venir, alors que les investisseurs poursuivent leur approche prudente des actifs plus risqués.

« C’est un bon signe que BTC maintient toujours le niveau de 20 000 $, mais la semaine prochaine devrait être plus décisive, et nous pourrions soit voir un test réussi des récents creux, ce qui pourrait encore cimenter la fourchette de 17 000 $ à 18 000 $ en tant que un soutien solide ou assister à une autre chute des prix », a-t-il écrit.

Marchés

S&P 500 : 3 911 +3 %

DJIA : 31 500 +2,6%

Nasdaq : 11 607 +3,3%

Or : 1 827 $ +0,1 %

Connaissances

Solana Phone fait face à de longues chances sur la base des antécédents de l’industrie de la blockchain

Solana Labs a annoncé vendredi qu’il travaillait sur un smartphone. Disponible en 2023, le téléphone serait livré avec « des fonctions de portefeuille cryptomonnaie spécialisées et le kit de développement logiciel » Solana Mobile Stack (SMS) « pour les programmes Web3 », selon une couverture antérieure de CoinDesk.

Les téléphones Blockchain ne sont pas vraiment nouveaux. Ils ont déjà été jugés et n’ont pas vraiment abouti.

Rembobinez jusqu’en 2019. Ce ne sont plus les profondeurs de l’hiver crypto de 2018, mais un printemps froid et prolongé.

À l’époque, trois entreprises travaillaient sur des téléphones blockchain et promettaient une grande révélation au Las Vegas Consumer Electronics Show en janvier 2020.

L’un d’eux est bien connu, HTC, basé à Taipei – un ancien géant de l’espace des téléphones Android qui est depuis tombé dans l’obscurité. Les deux autres moins : la société suisse Sirin Labs, spécialisée dans les téléphones sécurisés (à partir de 2022, son site Web n’est plus mis à jour), et le fournisseur d’infrastructure de paiement cryptomonnaie Pundi X Labs.

Des trois, HTC disposait de la solution « crypto » la plus pratique. Le téléphone contenait un logiciel spécial qui permettait à l’utilisateur de stocker ses clés de cryptage privées dans un jardin clos du processeur du téléphone appelé la zone de confiance, qui ne peut exécuter que du code pré-approuvé et sécurisé. Il s’agit de la même partie du processeur où d’autres clés de cryptage sont stockées, comme celles pour la lecture de vidéos numériques à droits gérés à partir de Netflix, ou où des données biométriques permettent aux utilisateurs d’ouvrir le téléphone via une empreinte digitale ou une identification faciale.

Finney Phone de Sirin Labs a tenté de faire de même – stockage sécurisé des clés privées – mais via un dongle externe. En revanche, Pundi X s’est concentré sur la construction d’un univers de dApps comprenant la possibilité de passer des appels téléphoniques via un protocole sécurisé par sa blockchain.

Tous n’ont pas réussi à trouver un écho auprès des consommateurs.

Les plans de HTC ont été perturbés par Samsung, qui offrait la même fonctionnalité via une application dans sa gamme de smartphones Galaxy beaucoup plus populaire. Le Finney Phone de Sirin Labs a été touché par de mauvaises critiques, et le projet semble avoir été abandonné car les récentes critiques d’Amazon rapportent que les applications ne fonctionnent plus. L’effet de réseau requis par Pundi X n’a ​​jamais décollé car les gens ne semblaient pas accepter les avantages de la blockchain.

Tous ces téléphones blockchain antérieurs ont échoué parce que le marché a réalisé qu’un téléphone spécialisé n’était pas nécessaire pour tout cela. La fonctionnalité est déjà disponible via des applications qui peuvent être chargées sur n’importe quel ancien téléphone.

Le magasin Web3 dapp (application décentralisée) du téléphone Saga, les applications Solana Pay et le stockage de clé mobile «seed vault» ne sont que des applications et peuvent déjà être installés sur un téléphone existant. Ce produit est peut-être un incontournable pour les fans de Solana et les vrais croyants, mais les constructeurs et les utilisateurs expérimentés de la blockchain font déjà tout sur leurs smartphones existants.

Événements importants

Conférence européenne sur la blockchain

Forum de la Banque centrale européenne sur la banque centrale

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : indice économique du Japon (avril)