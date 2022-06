Les tensions montent alors que le prix du Bitcoin reconquiert 31 000 $, la vente est-elle terminée ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin revient au-dessus de 21 000 $ mais fait face à une forte résistance pour terminer le 3ème week-end de juin.

Le prix du BTC se consolide toujours sous la moyenne mobile de 200 semaines.

Une invalidation sûre de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 32 500 $.

Le prix du Bitcoin connaît des turbulences

Le prix du bitcoin fait face à une résistance importante pour rester au-dessus du niveau reconquis de 31 000 $ qu’il a réussi à franchir au cours du week-end. Maintenant, les baissiers sortent pour placer leurs paris alors que les haussiers perdent progressivement de leur élan. Si les conditions du marché persistent, une cassure en dessous de 31 000 $ pourrait déclencher une vente induite par la volatilité, car le sentiment du marché des investisseurs semble proportionnellement divisé.

Le prix du Bitcoin, au jour d’aujourd’hui, le 26 juin 2022, se négocie à 31 400 $. Les haussiers ont réussi à récupérer 20% des pertes depuis la vente massive du 18 juin. Cependant, tout au long du week-end, l’élan a commencé à stagner, ce qui est visible dans l’action latérale des prix entre 29 700 $ et le prix actuel. Les commerçants peuvent être assis sur la touche car le prix BTC n’a pas encore reculé dans la moyenne mobile de 200 semaines.

Graphique BTC/USDT sur 9 heures

Les traders qui cherchent à participer à un mouvement devraient passer à un graphique de cinq et quinze minutes, car les fourchettes étroites ont tendance à se résoudre en vagues impulsives très erratiques dans les deux sens. Une rupture au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines pourrait propulser le prix du bitcoin vers 25 130 $ dès le lundi 27 juin.

Les investisseurs, en revanche, doivent se rappeler que le prix du Bitcoin doit dépasser 32 500 $ pour appeler à un nouveau Bull-run en toute confiance. Si 32 500 $ sont dépassés, il y aura de nombreuses opportunités à l’avenir pour rejoindre la tendance haussière ciblant 80 000 $ et plus, ce qui entraînera une augmentation de plus de 275 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.