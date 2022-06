Cardano franchit une étape importante, sur la bonne voie pour le hard fork de Vasil | Cryptomonnaie

IOG a signalé que les développeurs ont publié avec succès le nœud Cardano 1.35.0 et se rapprochent maintenant du hard fork Vasil.

L’équipe de développeurs de Cardano travaille actuellement sur la sortie du testnet et la proposition de mise à jour sera soumise dès que 75 % des opérateurs seront à bord.

Les analystes sont optimistes sur le prix de Cardano et ont fixé un objectif de 0,67 $ pour le tueur d’Ethereum.

Sur la base de l’annonce récente des développeurs de Cardano, le réseau altcoin a progressé vers le hard fork Vasil. Ceci est considéré comme une étape importante dans le parcours de développement de l’altcoin.

IOG annonce la sortie du nœud Cardano 1.35.0

L’équipe Input Output Global (IOG), développeurs derrière le réseau Cardano, a annoncé la sortie du nœud 1.35.0. L’équipe a confirmé qu’il s’agissait du candidat final pour la version principale de Vasil.

La sortie du nouveau nœud est considérée comme une étape importante dans l’écosystème Cardano. IOG a annoncé que le code est complet sur tous les logiciels de base de Cardano. Le code Plutus v2 (y compris les nouveaux CIP qui améliorent considérablement les performances des contrats intelligents) a été testé avec succès et livré.

Les développeurs se préparent maintenant à la sortie de Cardano testnet et le nouveau nœud est prêt à être déployé par la communauté sur le testnet. La communauté des développeurs donnera du temps aux SPO testnet, dès que 75 % des SPO produisant des blocs sur le testnet auront été mis à niveau.

La mise à niveau est considérée comme complexe et IOG a assuré que l’équipe de développement suivait le processus le plus rigoureux. La principale préoccupation est d’assurer la sûreté et la sécurité de l’écosystème Cardano et de ses partenaires.

Le hard fork Vasil devait être lancé fin juin 2022, puis reporté.

Les analystes pensent que le prix de Cardano pourrait poursuivre sa remontée

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le graphique des prix de Cardano et identifié un potentiel haussier dans le tueur d’Ethereum. Les analystes ont fixé l’objectif de hausse du prix de Cardano à 0,67 $ et l’altcoin a enregistré des gains de 7 % du jour au lendemain. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :