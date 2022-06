Les baleines Ethereum ramassent 150 milliards de pièces Shiba Inu alors que la brûlure s’intensifie | Cryptomonnaie

Les baleines Ethereum continuent de ramasser Shiba Inu, achetant 150 milliards de SHIB au cours des dernières 24 heures.

62,26 milliards de pièces Shiba Inu ont été brûlées au cours des dernières 48 heures, réduisant le nombre de jetons en circulation.

Les analystes prédisent une poursuite de la tendance à la hausse des prix du Shiba Inu et fixent un objectif de hausse de 0,00001350 $.

Les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Ethereum ont continué à accumuler des pièces Shiba Inu. Le prix du Shiba Inu a augmenté de 51% au cours de la semaine dernière et les analystes restent optimistes sur la pièce meme.

Le prix du Shiba Inu a connu un rallye massif au cours de la semaine dernière, malgré un marché baissier de la crypto. Alors que Bitcoin, Ethereum, Solana et d’autres altcoins ont connu une forte baisse de prix, le prix du Shiba Inu a poursuivi sa montée. Le prix du Shiba Inu a augmenté de 51,6 % au cours des sept derniers jours. La pièce meme sur le thème Shiba-Inu est devenue l’une des crypto-monnaies les plus acquises parmi les 100 plus grands investisseurs du réseau Ethereum.

Tout au long du bain de sang du marché de la cryptomonnaie, de grands investisseurs de portefeuille ont accumulé des pièces Shiba Inu. D’après les données de Whalestats, une plateforme qui partage des informations sur les 100 meilleurs portefeuilles du réseau Ethereum, les baleines détiennent désormais 512,3 milliards de pièces Shiba Inu.

D’après les données de Shibburn, 62,26 millions de pièces Shiba Inu ont été brûlées en moins de 20 transactions. Au fur et à mesure que la quantité de Shiba Inu brûlée augmente, davantage de pièces sont retirées de la réserve en circulation et envoyées dans des portefeuilles morts. Le retrait permanent des pièces Shiba Inu réduit la quantité en circulation et suscite un sentiment haussier parmi les détenteurs.

Les analystes ont fixé un objectif de hausse à 0,00001350 $

Les analystes de Cryptopolitan ont évalué le graphique des prix du Shiba Inu et ont observé un modèle de triangle ascendant. Le prix du Shiba Inu a dépassé sa moyenne mobile exponentielle sur 50 jours à 0,00001041 $. Les analystes pensent que le prix du Shiba Inu pourrait poursuivre sa tendance à la hausse, visant un objectif de 0,00001350 $.

