La hausse des prix d’Ethereum se poursuit malgré la baisse de la rentabilité minière | Cryptomonnaie

Les mineurs du réseau Ethereum ont connu une baisse de rentabilité alors que le prix d’Ethereum s’effondrait lors du récent bain de sang crypto.

La consommation d’électricité de certains des plus grands réseaux de crypto-monnaie a chuté de 50 %, les mineurs ayant été contraints de fermer boutique.

Le prix Ethereum a connu un renversement de tendance et les analystes prédisent une poursuite de la tendance haussière des ETH.

Les mineurs ont abandonné le réseau Ethereum alors que la rentabilité diminuait

Le récent bain de sang cryptomonnaie a entraîné une flambée des frais généraux pour les mineurs. Les mineurs du réseau Ethereum ont été confrontés à des difficultés alors que le prix d’Ethereum a chuté lors du récent bain de sang crypto. Avec une baisse de la consommation d’électricité, les experts ont prédit que les mineurs se retirent des deux grands réseaux de crypto-monnaie – Bitcoin et Ethereum.

Le 23 mai, la consommation d’électricité sur le réseau Ethereum était de 93,98 TW/h et il y a eu une forte baisse peu après. La consommation d’électricité du réseau a diminué de près de 50 %, à 47,43 TW/h le mois dernier.

Consommation d’énergie sur le réseau Ethereum

Le prix Ethereum assiste à un renversement de tendance et éclate en rallye

Sur la base du graphique des prix quotidiens d’Ethereum, les analystes d’Inside Bitcoins ont noté que l’ETH a récemment dépassé la moyenne mobile de 21 jours et que la prochaine résistance est à 1 400 $. Cela pourrait ouvrir la porte à une augmentation au niveau de 1 600 $ et les analystes ont fixé des objectifs haussiers à 1 800 $, 2 000 $ et 2 200 $.

Les analystes ont prédit une montée vers la limite supérieure du canal et ont prédit une poursuite de la tendance à la hausse des prix d’Ethereum.

Tableau des prix ETH-USD

Les analystes de Netcost-Security ont identifié l’objectif de hausse du prix Ethereum dans la tendance haussière actuelle. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo.