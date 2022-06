Pourquoi MicroStrategy est optimiste sur Bitcoin malgré une vente massive | Cryptomonnaie

MicroStrategy reste optimiste sur Bitcoin malgré la possibilité d’un appel de marge sur un prêt de 205 millions de dollars que l’entreprise a contracté en 2022, pour acheter plus de Bitcoin.

Michael Saylor affirme qu’il a confiance en Bitcoin et compare le récent bain de sang aux débuts des industries pétrolière et automobile.

Les analystes prédisent une nouvelle baisse du prix du Bitcoin alors que le prix de l’actif continue de baisser.

MicroStrategy, une importante société d’intelligence de données, subit des pertes alors que le cours de l’action chute. Michael Saylor reste optimiste sur Bitcoin malgré le bain de sang, reste imperturbable face à la vente massive.

Michael Saylor a perdu 3,5 milliards de dollars dans le récent bain de sang de Bitcoin

Selon le Bloomberg Billionaires Index, la récente chute des prix du Bitcoin a généré 3,5 milliards de dollars de pertes pour le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor. En février 2021, les actions et options MicroStrategy ont culminé à 3 milliards de dollars, depuis lors, elles ont plongé à 355 millions de dollars, soit une baisse de 86 %.

Sous la direction du PDG Michael Saylor, MicroStrategy a dépensé 4 milliards de dollars pour acheter de la crypto-monnaie, au 31 mars 2022. Cette stratégie s’est avérée efficace dans le rallye crypto pendant la pandémie, lorsque les actions technologiques et le Bitcoin ont atteint des niveaux record. MicroStrategy est maintenant frappé par une vente historique et a connu une baisse plus prononcée que le Nasdaq 100.

Le total des charges de dépréciation sur les avoirs Bitcoin de MicroStrategy a atteint environ 1 milliard de dollars à la fin du dernier trimestre. Le prêt de l’entreprise pour l’achat de plus de Bitcoin en 2022 a fait l’objet d’un examen minutieux, car les experts estiment que MicroStrategy pourrait faire face à un appel de marge sur les 205 millions de dollars qu’elle a empruntés. Saylor a apaisé les inquiétudes des investisseurs et confirmé que l’entreprise dispose de plus de garanties et peut se déployer en cas de besoin, évitant ainsi un appel de marge.

Pourquoi Saylor est-il toujours optimiste sur Bitcoin ?

Dans un récent e-mail, Saylor a souligné que le prix du Bitcoin est toujours supérieur de 72 % au premier achat de MicroStrategy en août 2020. Les experts ont souligné que la plupart des achats de Bitcoin de la société sont intervenus plus tard à des prix beaucoup plus élevés et qu’il n’y a aucune excuse pour un mauvais timing.

Taylor aurait déclaré que tous les bons investisseurs, y compris Warren Buffett et John Bogle, savent qu’il ne faut pas s’inquiéter des fluctuations du marché à court terme. Taylor a dit,

Tout horizon temporel inférieur à quatre ans est susceptible d’entraîner beaucoup de frustration et d’incertitude.

Les analystes prédisent une nouvelle baisse du prix du Bitcoin

Les analystes d’InsideBitcoin ont noté que le BTC/USD est susceptible de franchir la limite supérieure du canal et que la résistance la plus élevée se situe à 23 000 $. Cependant, le RSI évolue latéralement et le prix du Bitcoin doit se maintenir au-dessus du support à 20 000 $ pour maintenir la tendance à la hausse. Le prix du bitcoin devrait chuter à 18 000 dollars et chuter à la limite inférieure du canal.

Tableau des prix BTC-USD