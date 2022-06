Le prix du Dogecoin pourrait tripler ce mois-ci, voici ce qu’il faut rechercher | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin s’écarte de la ligne de tendance historique rompue.

Le prix DOGE a imprimé une vague d’impulsion vers le haut.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 0,489 $ avec des éventualités. (lire ci-dessous)

Le prix Dogecoin pourrait bientôt devenir le meilleur actif mobile du marché de la cryptomonnaie. Gardez les yeux sur le chien.

Le prix DogeCoin semble très prometteur

Le prix du Dogecoin fait partie de la liste des 5 meilleurs cryptos à surveiller des analystes, car la célèbre pièce de monnaie pourrait bientôt devenir un crypto surperformant. Les données techniques d’un point de vue macro ont été décrites dans les perspectives précédentes comme très haussières avec des objectifs au niveau des prix de 1,00 $. Le 24 juin, les étoiles semblent s’aligner sur la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk alors que les heures de trading de jour prévoient une éventuelle configuration d’entrée anticipée.

Le prix Dogecoin se négocie à 0,065 $ alors que les traders s’éloignent de la ligne de tendance historique. Dans le processus, les haussiers ont imprimé une vague d’impulsion à partir des creux du 19 juin à 0,048 $. Si l’impulsion est en effet la première vague d’un rallye plus important, le prix DOGE pourrait devenir une fusée mobile avec des objectifs à 0,175 $ et plus ce mois-ci. Il convient de noter que le prix Dogecoin offre une confluence haussière clairsemée, car les signaux de la première vague sont souvent difficiles à détecter.

Graphique DOGE/USDT sur 1 heure

L’invalidation de la configuration commerciale haussière à entrée anticipée est le plus bas du 19 juin à 0,048 $ avec une mise en garde. Avant d’acheter, les traders doivent rechercher un nouveau test de l’onde C de la zone de 0,057 $. Si le nouveau test se produit, la prochaine rupture de 0,069 $ pourrait être un point d’entrée avec un stop loss ferme au niveau d’invalidation. Gardez à l’esprit que si le niveau d’invalidation à 0,048 $ était dépassé, les baissiers pourraient se réorienter vers 0,037 $, ce qui entraînerait une baisse de 43 % par rapport au prix actuel.