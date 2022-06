Top 3 des prédictions de cours Bitcoin, Ethereum, Ripple : la décorrélation commence, mais quelle crypto gagne ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue de s’enrouler en préparation du prochain mouvement puissant.

Le prix Ethereum a dépassé la moyenne mobile sur 200 semaines.

Le prix d’ondulation prend les commerçants au dépourvu en faisant exploser les niveaux de résistance clés.

Le marché de la cryptomonnaie commence à montrer une divergence de marché entre les principaux actifs mobiles.

Le prix du Bitcoin n’a pas encore décidé

Bitcoin s’enroule actuellement de manière latérale, à la traîne de l’Ethereum et de Ripple, qui ont déjà commencé à monter. Ce scénario incite à la prudence. Bitcoin se consolidera-t-il en dessous de la moyenne mobile de 200 semaines au prix actuel de 21 200 $ et permettra-t-il une mini saison de trading crypto dans le processus ? Ou Bitcoin chutera-t-il et éliminera-t-il les premiers acheteurs d’Altcoin du marché?

Bitcoin doit encore invalider la tendance baissière en dépassant les 31 000 $, une longue trajectoire loin de la valeur marchande de 21 200 $ de vendredi. Une brèche inférieure à 19 728 $ pourrait être le catalyseur de la chute du prix du BTC à 16 800 $.

L’invalidation de la tendance baissière de la baisse reste de 31 000 $ à moins qu’un nouveau creux ne se forme au cours du week-end. Si 31 000 $ sont cassés, les traders pourraient entrer sur le marché lors d’un recul et viser 37 500 $ à court terme, ce qui entraînerait une augmentation de 77 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.



Graphique BTC/USDT sur 2 heures

Le prix Ethereum progresse

Le prix Ethereum a commencé à se décorréler de l’action des prix Bitcoin. Le vendredi 24 juin, le prix de l’ETH a dépassé la moyenne mobile de 200 semaines. Une bougie engloutissante haussière perçante établie sur le graphique de 2 heures soutient désormais le prix de l’ETH au-dessus de 1200 $.

Le prix Ethereum montre une configuration de volume intéressante car il y a un virage subtil en faveur des haussiers. Si les conditions du marché sont réelles, le prix Ethereum ne devrait avoir aucun problème à atteindre 1420 $ et peut-être 1535 $ à court terme.

L’invalidation de la thèse haussière est le plus bas du 18 juin à 881,50 $. Les traders doivent se méfier du fait que Bitcoin n’a pas encore franchi la moyenne mobile de 200 semaines, ce qui augmente le potentiel d’une configuration commerciale perdante. Si 881 $ devaient être dépassés, le prix Ethereum pourrait retomber à 750 $, entraînant une baisse de 37 % par rapport au prix ETH actuel.

Graphique ETH/USDT sur 2 heures

Ripple mène la course

Le prix XRP de Ripple a surpris les traders endormis alors que le jeton de remise numérique a augmenté de 16 % en quelques heures seulement. La poussée haussière survient deux jours seulement après que Ripple a annoncé son intention d’embaucher 100 nouveaux employés pour mettre en place la prochaine phase de leurs solutions de blockchain.

Le prix Ripple se négocie actuellement à 0,365 $ dans un niveau de support précédent remontant à la vente massive du 11 mai. Si la course haussière est authentique, Ripple devrait franchir le sommet du triangle à 0,395 $ et revenir aux niveaux de prix de 40 cents. Un repli devrait commencer quelque part dans la zone médiane de 0,40 $ et fournir une excellente entrée pour les traders haussiers, plaçant un stop loss sous les plus bas du 19 juin à 0,298 $.

Cependant, l’autre scénario pourrait être une chute brutale vers de nouveaux plus bas, car le rallye actuel pourrait être une correction en zigzag. Un point d’invalidation baissier sûr est le sommet de la quatrième vague à 0,4650 $. Si 0,465 est dépassé, les comptes à long terme vers 1,20 $ et plus seront de retour sur les cartes avec confiance, ce qui entraînera une augmentation de 237 % par rapport au prix Ripple actuel.

Graphique XRP/USDT sur 2 heures