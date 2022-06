Qu’adviendra-t-il du Bitcoin en période de récession ? | Cryptomonnaie

Bitcoin a été lancé en 2009 en réponse à la Grande Crise Financière et à la récession mondiale de 2008. Il a été initialement conçu comme un système de paiement décentralisé qui ne dépendait pas des banques qui nécessitaient des renflouements gouvernementaux aux dépens du contribuable américain.

En conséquence, le bitcoin n’a pas vraiment fait face à l’épreuve d’une récession à part entière. Le Bureau national de recherche économique, qui est chargé de déterminer officiellement si une récession s’est produite, a décidé l’année dernière qu’une récession s’était produite en 2020 avec le début de la pandémie.

La première « récession » de Bitcoin

Selon le NBER, la récession du COVID-19 a commencé en février 2020 et a duré jusqu’en avril. La récession a été marquée par une chute vertigineuse de 31,4 % du PIB au deuxième trimestre. Cependant, il a également connu un rebond massif au troisième trimestre en raison d’une relance monétaire sans précédent, qui a stimulé la production de 33,4 %.

À deux mois, la récession de l’ère pandémique a été la plus courte de l’histoire des États-Unis. Le prix du bitcoin a chuté au début de 2020, mais la récession s’est terminée si rapidement que la crypto-monnaie n’en a pas vraiment ressenti d’impact profond. En conséquence, nous n’avons aucune idée de la façon dont le bitcoin réagira à une récession typique, en particulier une qui dure pendant une période prolongée, comme le prédisent actuellement certains observateurs du marché.

Un nombre croissant d’analystes de marché se penchent sur les inquiétudes généralisées concernant une récession. Par exemple, les analystes de Citi estiment à près de 50% la probabilité d’une récession mondiale dans un avenir proche, tandis que les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que les actions intègrent déjà une récession « légère ».

Le Financial Times a récemment interrogé 49 économistes et a constaté que près de 70 % d’entre eux s’attendent à une récession aux États-Unis l’année prochaine en raison des politiques bellicistes de la Réserve fédérale. Même le président de la Fed, Jerome Powell lui-même, a récemment averti qu’il serait difficile d’organiser un atterrissage en douceur, ajoutant que leurs tentatives bellicistes de maîtriser l’inflation pourraient entraîner une récession.

Définir une récession

D’un point de vue traditionnel et technique, une récession survient lorsque le PIB d’une économie devient négatif alors que le chômage augmente, les ventes au détail chutent et la production manufacturière diminue. Généralement, ce déclin économique doit durer au moins deux trimestres consécutifs.

C’est pourquoi certains pourraient affirmer que la récession de 2020 n’en était pas une, bien que son calendrier de février à avril s’étende sur des parties de deux trimestres. Étant donné que le bitcoin n’existe que depuis 2009, il lui manque l’historique qui nous permettrait de prédire ce qu’il fera pendant une récession.

En règle générale, les récessions poussent les investisseurs à rechercher des actifs refuges comme l’or ou le dollar. Actuellement, l’or se maintient bien mais ne monte pas en flèche, et le dollar reste relativement fort, ce qui explique probablement pourquoi l’or n’a pas encore décollé.

Quoi acheter pendant une récession

Les récessions ne sont généralement pas un bon moment pour acheter des actions, mais certaines s’en tireront mieux que d’autres. Des secteurs comme l’énergie, les services publics, la finance, l’industrie et la consommation de base ont tendance à mieux résister que des secteurs comme la consommation discrétionnaire et la technologie.

Cependant, les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’un marché baissier est vraiment le meilleur moment pour acheter des actions qui résisteront à l’épreuve du temps car les prix sont bas. Le compromis est que l’argent sera bloqué pendant une période prolongée car ces actions ne se redresseront probablement pas avant la fin du marché baissier et le début de la reprise.

Alors qu’est-ce que tout cela indique pour le bitcoin ? Il est clair depuis des années que le bitcoin est un actif hautement spéculatif. Plus récemment, la crypto-monnaie a affiché une corrélation étroite et positive avec les actions, en particulier les actions technologiques.

Cette tendance suggère que le bitcoin n’est peut-être pas aussi résistant à la récession que les passionnés de crypto l’attendent depuis longtemps. Plutôt que de « l’or numérique », le bitcoin se comporte davantage comme un stock technologique. En fait, le plongeon du bitcoin prouve qu’il n’a pas le statut de valeur refuge qui a été accordé à l’or réel.

Prédire le prix du Bitcoin

Bien sûr, chaque fan de crypto veut savoir quand le bitcoin touchera le fond. Après tout, chaque investisseur rêve d’acheter au plus bas du marché, mais l’histoire montre qu’il est impossible de chronométrer le marché avec succès, quel que soit le marché dont vous parlez. Cependant, cela n’empêchera pas les gens d’essayer.

Cointelegraph a rassemblé des commentaires de plusieurs sources suggérant que le fond du bitcoin est proche ou tout juste passé. Par exemple, le site a attiré l’attention sur un tweet de David Puell de ARK Invest de Cathie Wood. Il a souligné certains chiffres qui suggèrent que le marché du bitcoin pourrait ne pas être aussi baissier qu’on le croit généralement.

Puell a examiné la base de coût pour les détenteurs à long et à court terme et a constaté que ceux qui détenaient des bitcoins plus longtemps payaient moins globalement pour leur bitcoin que ceux qui avaient acheté le leur récemment. En conséquence, les détenteurs à court terme ressentent davantage la douleur de la chute du bitcoin que les détenteurs à long terme.

Bitcoin a-t-il touché le fond ?

Bien sûr, même sans les calculs, sa déclaration est claire car toute personne qui a acheté du bitcoin vers la fin de l’année dernière ou au début de cette année a perdu une part importante du changement dans son commerce. Avec un peu de chance, ils HODLing (se tiennent fermement) dans l’espoir que la crypto-monnaie atteindra à nouveau le prix qu’ils ont payé.

Quoi qu’il en soit, l’analyste bien connu Root a répondu au tweet de Puell en disant qu’il voit une « forte probabilité que nous ayons ou que nous soyons vraiment proches d’un creux ». Cointelegraph a également attiré l’attention sur la métrique en chaîne bien connue appelée Mayer Multiple.

L’indicateur montre à quel point le prix du bitcoin est inférieur à sa moyenne mobile de 200 jours. Le 22 juin, il a affiché une lecture de 50% en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, un niveau auquel il n’a été que pendant 2% de la durée de vie de la crypto-monnaie.

L’entrepreneur en crypto Kyle Chasse a noté que les conditions macroéconomiques sont différentes cette fois-ci, mais il pense que ce serait une bonne idée de garder un œil sur l’indicateur.

Vœu pieux?

Le point de Chasse sur les macro-conditions est essentiel. Nous vivons une époque sans précédent et le bitcoin est encore une classe d’actifs relativement nouvelle. Le fait que le bitcoin soit affecté par des macro-facteurs non cryptomonnaies suggère qu’il arrive enfin à maturité et que les investisseurs institutionnels se sentent à l’aise avec lui.

Edward Moya d’OANDA a déclaré mercredi dans un e-mail qu’une consolidation pourrait être imminente pour le bitcoin, car il pensait que l’environnement macroéconomique difficile était sur le point d’être pleinement intégré. Cependant, jeudi, l’histoire était un peu différente.

« Les perspectives à plus long terme de Bitcoin sont pour des prix beaucoup plus élevés, mais personne n’est sûr que le fond soit en place », a conclu Moya. « Bitcoin restera un commerce volatil, et la corrélation avec les actions semble durer un certain temps. »

Il a également noté que le bitcoin détenait environ 20 000 dollars alors que Wall Street tentait de déterminer à quel point la Fed serait agressive dans la lutte contre l’inflation. Cependant, il a ajouté que le bitcoin reste un actif risqué et ne s’attend pas à ce qu’il se négocie sur les fondamentaux liés à la cryptomonnaie tant que les actions américaines n’auront pas atteint un « fond ferme ».

En bref, les « experts » ne savent pas vraiment et ne peuvent pas savoir où sera le fond pour le bitcoin. Comme pour tout investissement que vous vous attendez à récupérer, il pourrait être sage de tenir jusqu’à ce qu’il se redresse. Après tout, les marchés baissiers offrent généralement les prix des actifs les plus bas, mais la clé est de choisir des actifs qui reviendront lorsque le marché se redressera.