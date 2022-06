Pourquoi le prix de Cardano pourrait surprendre ce week-end | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano pourrait être une surprise à la hausse ce week-end.

Le prix ADA devrait clôturer la semaine de négociation avec un gain.

Attendez-vous à voir cela se poursuivre au cours du week-end alors qu’un changement de sentiment s’est produit cette semaine.

Le prix de Cardano (ADA) pourrait être fixé pour clôturer la semaine avec un gain la semaine de négociation ouvrée et le week-end. Un changement sismique s’est produit cette semaine, les investisseurs voyant quelques banques centrales signaler la fin du cycle de hausse des taux. Cela indiquerait moins de stress et des conditions de trading serrées, ouvrant la voie à un potentiel de hausse avec un prix ADA qui devrait dépasser 0,55 $ et tester un plafond important.

Prix ​​​​ADA fixé pour tester le plafond

Le prix de Cardano surfe à nouveau sur les vagues des marchés mondiaux après sa dislocation de jeudi, où les marchés mondiaux étaient en retrait en raison de la correction des matières premières, mais les crypto-monnaies cherchent à y être immunisées. Dans l’état actuel des choses, les crypto-monnaies devraient clôturer la semaine avec un gain, du moins pour ce que la semaine de négociation typique est censée se terminer le vendredi soir avec la cloche de clôture américaine. Si le prix ADA pouvait clôturer au-dessus de 0,50 $, les choses pourraient sembler brillantes pour le week-end.

Le prix ADA pourrait voir ce rallye de soulagement se poursuivre pendant le week-end, et les traders se préparent pour un test contre la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,570 $. Ce serait au moins une agréable surprise car cela a été perçu comme impossible, compte tenu de l’action des prix de la semaine dernière. Avec ce revirement du sentiment du marché mondial, les traders devraient profiter de ce rallye plus élevé, mais maintenir des stops serrés et s’en tenir à leurs niveaux de profit projetés, car les risques extrêmes restent importants et non résolus.

Graphique journalier ADA/USD

Aussi fragile que soit cette reprise, la situation en matière d’inflation et de croissance l’est toujours. Avec une inflation toujours élevée, les familles voient toujours moins de revenus disponibles, de sorte que moins d’argent peut être investi dans les crypto-monnaies, et pour aggraver les choses, Powell a confirmé au comité sénatorial des finances que la FED est prête à mettre les États-Unis en récession si cela le ferait. arrêter l’inflation. Une récession entraînerait les actifs à risque et renverrait les crypto-monnaies dans la boîte de pénalité, le prix de l’ADA retombant à 0,40 $.