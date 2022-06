XRP mène la récupération des majors de la cryptomonnaie, Bitcoin augmente de plus de 21 000 $ alors que les préoccupations en matière de hausse des taux diminuent | Cryptomonnaie

Le XRP a bondi de 16% au cours des dernières 24 heures alors que le bitcoin a dépassé le niveau de 21 000 $ et que les plus grandes crypto-monnaies ont montré des signes de reprise après une forte chute la semaine dernière.

Les jetons SOL de Solana ont bondi de 8% après que l’équipe de développement a annoncé le téléphone mobile crypto-natif Solana lors d’un événement à New York hier. L’AVAX d’Avalanche a augmenté de 8 %, prolongeant le gain de jeudi alors que le projet a introduit un pont natif vers le réseau Bitcoin. Le MATIC de Polygon a ajouté à la course de jeudi avec une augmentation de 17%.

Bitcoin (BTC) a franchi le niveau de 21 000 dollars l’après-midi en Europe, ajoutant à une reprise régulière depuis le plongeon du week-end dernier à près de 18 000 dollars. Les niveaux actuels ont agi comme une zone de résistance pour la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, et une reprise au-dessus pourrait voir l’actif grimper à 22 600 $.

Bitcoin a rebondi, mais fait face à un niveau de résistance clé. (TradingView)

Bitcoin a subi une pression de vente au cours de la semaine dernière au milieu des risques systémiques du marché de la cryptomonnaie, tels que les prêteurs de cryptomonnaie suspendant les retraits et l’explosion de l’important fonds de cryptomonnaie Three Arrows Capital – qui doit à ses créanciers des centaines de millions de dollars en bitcoin et autres crypto-monnaies .

La reprise de vendredi est intervenue alors que les marchés boursiers et obligataires se sont redressés. Les actions en Asie ont gagné, avec le Hang Seng de Hong Kong en hausse de 2,09 %, et le Shanghai Composite et le Sensex de l’Inde terminant la journée en hausse de 0,89 %. Le Stoxx Europe 600 a gagné 1,49 % à midi, tandis que les contrats à terme aux États-Unis ont gagné au moins 0,50 %.

Jeudi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que l’engagement de l’agence à contenir l’inflation, élevée depuis 40 ans, était « inconditionnel », ajoutant qu’il s’attendait à ce que la croissance économique reprenne au second semestre après un début d’année 2022 lent. selon Reuters.

Alors que les commentaires de Powell indiquent que des taux d’intérêt plus élevés pourraient être en vue, Jeffrey Halley, analyste de marché senior chez OANDA, a déclaré à ses clients dans une note que les marchés continuaient d’anticiper « une récession arrêtant les hausses de taux beaucoup plus tôt ».

Les banques mondiales Goldman Sachs et Morgan Stanley ont réitéré leurs avertissements plus tôt cette semaine, déclarant que les risques de récession n’étaient «pas entièrement pris en compte» par les investisseurs. Citi a fixé la possibilité d’une récession à 50%.

« Les mouvements de cette semaine pourraient encore s’avérer être le résultat d’un marché financier génétiquement préprogrammé pour acheter des baisses des prix des actions et des obligations, grâce à deux décennies de largesses de la banque centrale », a déclaré Halley. « Cela pourrait également être une correction du marché baissier, car la ruée vers la porte de sortie a été exagérée à court terme, entraînant une compression courte. »

Les commentaires de Powell sont intervenus alors que les investisseurs restent effrayés par les inquiétudes concernant l’inflation et les tensions sur la chaîne d’approvisionnement. La semaine dernière, la Fed a augmenté ses taux de 75 points de base, le plus en 28 ans, dans le but de freiner l’inflation. Une autre hausse de 50 à 75 points de base est attendue en juillet.

Pendant ce temps, les commerçants de crypto restent prudents face au retournement actuel du marché. « Il sera trop tôt pour parler d’un renversement à long terme », a déclaré Alex Kuptsikevich de FxPro à CoinDesk plus tôt cette semaine. « Tous les fondamentaux négatifs demeurent. Jusqu’à ce qu’un resserrement brutal de la politique monétaire devienne la norme, les pressions des marchés financiers peuvent rapidement annuler les rebonds des crypto-monnaies. »