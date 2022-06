Pourquoi les commerçants LUNA n’ont pas besoin d’être sur le marché tout le temps | Cryptomonnaie

Le prix de Terra bascule autour de 1,9370 $ alors que les traders récupèrent.

Le prix de LUNA ne va nulle part alors que les marchés mondiaux commencent à suivre les cycles de hausse des taux des banques centrales.

Avec la lutte contre l’inflation, la question est de savoir jusqu’où iront les banques centrales, car de nouvelles hausses pourraient commencer à déclencher des licenciements, tuer la croissance et esquisser une récession.

L’action des prix de Terra (LUNA) a glissé en dessous d’un niveau critique décrit il y a quelques jours. Au fur et à mesure que les mouvements des prix commencent à se réduire, un grand mouvement est sur le point de se produire, mais il est très difficile de voir où ce mouvement ira. Jusqu’à la semaine dernière, il était clair que les banques centrales continueraient de resserrer et de comprimer pour tuer l’inflation, mais cette semaine, certains changements ont été mentionnés car il devient clair qu’un nouveau resserrement déclenchera une récession. Devriez-vous faire partie de ce marché nuageux et ne pas attendre que la prochaine étape devienne plus claire ?

LUNA a besoin d’une pause café

Le prix de Terra semble poursuivre sa trajectoire baissière, soutenu par le scénario mondial où les banques centrales resserrent encore leur politique monétaire. Avec cette approche monétaire, emprunter de l’argent devient plus cher et les investisseurs perdent leur effet de levier car les rendements des crypto-monnaies ne sont pas là pour rembourser et augmenter les marges de crédit qui doivent être payées pour ces prêts. Cela explique la fuite de trésorerie qui s’est produite ces derniers mois.

Le prix LUNA, cependant, voit un ralentissement dans sa trajectoire descendante alors que les marchés sont intrigués par les signaux mitigés de plusieurs banques centrales. Il semble presque que la FED pousse volontairement les États-Unis dans la récession avec de nouvelles hausses de taux agressives, tandis que les banques des PECO signalent que le cycle de hausse des taux touche à sa fin en tentant d’opter pour un atterrissage en douceur. Sur le dos de cela, il est préférable en tant que commerçant de rester vigilant car ce moment pourrait être l’œil de la tempête, et tout semble se calmer, attendant une cassure au-dessus de 1,9370 $ avant de devenir long et de viser 2,6987 $ à la hausse avec 40 % des gains sur la table.

Graphique journalier LUNA/USD

Le risque pour le moment pourrait provenir d’un rejet ferme contre ce 1,9370 $ et verrait une nouvelle baisse de l’action des prix. Cela indiquerait qu’un nouveau test de 1,6139 $ est remis sur la table et pourrait déclencher une autre jambe vers 1,3494 $, ce qui correspond au niveau de Fibonacci de 61,8 %. Cela équivaut à une autre dévaluation de 30% de l’action des prix déjà troublée de Terra.