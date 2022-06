« Brutal et implacablement dur »: la répression du régulateur de Singapour contre la crypto | Cryptomonnaie

Le régulateur financier et la banque centrale de Singapour se sont engagés à être « brutaux et implacablement durs » sur tout « mauvais comportement » de l’industrie de la crypto-monnaie.

Les commentaires proviennent du directeur de la fintech de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), Sopnendu Mohanty, expliquant dans une interview que « si quelqu’un a fait une mauvaise chose, nous sommes brutaux et implacablement durs ».

Il a également riposté à la rhétorique de certains acteurs du marché de la cryptomonnaie qui ont critiqué le régulateur pour ne pas être assez amical avec la cryptomonnaie, et ont plutôt remis en question la légitimité du marché, en disant :

Nous avons été interpellés par de nombreuses crypto-monnaies pour ne pas être amicaux, ma réponse a été : Amical pour quoi ? Convivial pour une économie réelle ou favorable à une économie irréelle ?

Le chef de la fintech pense que le monde est «perdu en monnaie privée» et est la cause de l’agitation plus large du marché. Mohanty a ajouté que la cité-État avait adopté un processus de diligence raisonnable « extrêmement draconien » et « douloureusement lent » pour l’octroi de licences aux entreprises de cryptomonnaie en réponse à la position conservatrice du régulateur à l’égard de la cryptomonnaie.

Singapour a introduit les licences pour les entreprises de cryptomonnaie en janvier 2020 et a été stricte sur les entreprises qui sont approuvées pour une licence. Cointelegraph a rapporté en décembre 2022 que le MAS avait annulé les approbations de plus de 100 licences d’entreprises qui avaient postulé.

En janvier, les fournisseurs de crypto-monnaie se sont vu interdire de faire de la publicité pour leurs services dans les espaces publics tels que les transports publics, qui s’étendaient aux sites Web publics ainsi qu’à la presse écrite, à la diffusion et aux médias sociaux.

Le MAS étend également sa capacité à contrôler les entreprises de cryptomonnaie. En avril, le régulateur a adopté de nouvelles exigences pour que les entreprises obtiennent une licence et soient soumises aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme si elles souhaitaient fournir des services en dehors du pays.

De nombreuses entreprises de cryptomonnaie ont été créées à Singapour en raison à la fois de ses faibles impôts et de la perception que la ville-État était l’une des plus favorables à la cryptomonnaie, mais le resserrement réglementaire suggère que cela change alors que le pays se concentre sur sa monnaie numérique de banque centrale (CBDC ).

Le 21 juin, le fournisseur de systèmes de paiement, la Fondation Mojaloop a ouvert un centre d’excellence CBDC (COE) à Singapour qui voit MAS dans son groupe de travail et Mohanty en tant que conseiller du conseil d’administration.

Avec l’ouverture du COE, Mohanty pense qu’une crypto-monnaie alternative soutenue par l’État pourrait être lancée d’ici trois ans.

Le COE vise à réduire les coûts et les inefficacités des plateformes de paiement et des paiements transfrontaliers, Mohanty a déclaré qu’il s’est félicité de cette décision comme d’un « pas en avant vers l’avenir des services financiers ».