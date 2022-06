Nifty News: Apecoin ne devient plus des bananes, Pharrell vante Doodles et plus… | Cryptomonnaie

Le musicien populaire Pharrell Williams est devenu le directeur de la marque du projet Doodles NFT, Solana pour lancer un smartphone axé sur la cryptomonnaie et l’économiste de l’art affirme que les NFT sont bons pour l’ensemble du marché de l’art.

Apecoin, le jeton basé sur Ethereum lié au projet Bored Ape Yacht Club NFT très populaire et presque certainement pas lié à 4Chan, a vu sa capitalisation boursière chuter de 67,2 % ou 4,3 milliards de dollars en mai et il a continué de baisser depuis.

Malgré des macro-facteurs baissiers qui menacent à la fois la crypto et les marchés boursiers tout au long de 2022, mai en particulier a été un mois difficile pour la crypto (merci Terra !)

Comme de nombreux autres actifs, Apecoin n’a pas pu échapper au poids de ce ralentissement et sa capitalisation boursière a diminué de 4,3 milliards de dollars pour s’établir à environ 2,1 milliards de dollars au 31 mai, le prix passant de 21,27 dollars à 6,97 dollars, selon les données de CoinGecko.

APE/USD : CoinGecko

Les volumes de transactions étaient d’environ 5,7 milliards de dollars au début du mois de mai, mais sont tombés à 498 millions de dollars à la fin du mois.

Depuis lors, la capitalisation boursière a continué de baisser pour atteindre 1,3 milliard de dollars, avec un prix de 4,40 dollars par jeton au moment de la rédaction, tandis que le volume des transactions sur 24 heures s’élève actuellement à environ 264 millions de dollars. C’est le plus bas depuis son lancement en mars.

Dans l’ensemble, Apecoin est en baisse de 83,5 % depuis sa capitalisation boursière record de 6,81 milliards de dollars au prix de 26,70 $ par jeton le 28 avril.

Pharrell Williams signe sur les NFT Doodles

Doodles, l’un des meilleurs projets NFT dans l’espace fondé par l’artiste respecté Burnt Toast, a signé le musicien emblématique Pharrell Williams en tant que directeur de la marque.

À ce jour, le projet Doodles NFT a généré environ 503 millions de dollars de ventes secondaires depuis son lancement en octobre 2021, et l’équipe se prépare actuellement pour sa deuxième baisse NFT de 10 000 avatars tokenisés à une heure encore à révéler plus tard ce an.

Williams est l’homme derrière la chanson très appréciée, déchirante et provoquant des maux de tête « Happy », qui compte plus d’un milliard d’écoutes sur YouTube, et travaillera pour guider la stratégie du projet concernant les illustrations, la musique, les gammes de produits, l’animation et événements virtuels/publics. Le musicien produira également un album de musique inspiré de Doodles intitulé «Doodles Records: Volume 1».

L’annonce a été faite lors de l’événement NYC NFT le 22 juin, le projet révélant également qu’il avait clôturé un cycle de financement dirigé par la société de capital-risque du cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, Seven Seven Six. Le montant du capital n’a cependant pas été dévoilé.

« Je suis un grand fan de la marque », a déclaré Williams dans un message vidéo, ajoutant que « nous allons construire à partir de la communauté de base vers l’extérieur et amener Doodles vers de nouveaux sommets, de nouveaux niveaux. »

L’art NFT aide l’ensemble du marché de l’art : Expert

L’expert en art Magnus Resch pense que l’adoption généralisée de la technologie NFT aide à briser les barrières à la collection d’art et attire de nouveaux acheteurs dans un domaine qui a souvent lutté pour les chiffres en raison de sa nature élitiste.

Resch est économiste du marché de l’art et titulaire d’un doctorat. en économie de l’Université de Harvard. Il est également l’auteur de deux livres sur le business de l’art intitulés « Gestion des galeries d’art » et « Comment devenir un artiste à succès.”

S’adressant à Art News le 23 juin, Resch a souligné un point intéressant sur l’art symbolisé, car il a fait valoir que la transparence des prix et la relative facilité d’achat rendent l’entrée sur le marché beaucoup moins menaçante pour les nouveaux collectionneurs :

« Le plus gros problème sur le marché de l’art est que nous avons trop de visiteurs et trop peu d’acheteurs, le nombre d’acheteurs est en baisse. Et pourquoi est-ce que? Parce que les acheteurs ont peur d’entrer dans le monde de l’art. C’est trop élitiste, ce n’est pas ouvert aux primo-accédants. Si vous n’arrivez pas à convaincre les recrues [to join] dans le monde de l’art, nous échouerons tous.

« Mais les NFT peuvent aider à résoudre ce problème. Tout à coup, il y a des gens qui achètent parce qu’ils avaient une transparence totale des prix et un accès automatique », a-t-il ajouté.

Solana construit un smartphone, des blagues de repère

Anatoly Yakovenko, co-fondateur et PDG de Solana blockchain / Solana Labs, a annoncé que l’équipe déploierait un smartphone Android axé sur le web3 au premier trimestre 2023 nommé Saga.

Le téléphone aura un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz, 512 Go de stockage, 12 Go de RAM et sera alimenté par la dernière puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm. Il aura également un appareil photo principal de 50 mégapixels et un tireur ultra-large de 12 mégapixels. Il sera au prix de 1 000 $ et les précommandes avec un acompte de 100 $ sont maintenant ouvertes.

On ne sait pas encore si le téléphone sera déconnecté tous les deux mois et nécessitera un redémarrage manuel.

le téléphone solana est haussier pour l’humanité les temps d’arrêt forcés libéreront de nombreux esprits et vies – mewny (@mewn21) 23 juin 2022

Autres nouvelles intéressantes :

La société mère d’Instagram, Meta, a annoncé le 22 juin qu’elle commencerait à tester les NFT sur Instagram Stories en utilisant sa plateforme de réalité augmentée Spark AR.

eBay, un géant du commerce électronique, a annoncé le 22 juin l’acquisition de KnownOrigin – un marché NFT qui aidera l’entreprise à pénétrer davantage dans le monde de la technologie blockchain et des objets de collection numériques.