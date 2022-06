Moody’s rétrograde Coinbase en raison d’un traders : prévient que ce ne sera peut-être pas le dernier | Cryptomonnaie

Moody’s a déclaré que d’autres déclassements pourraient suivre si Coinbase ne se diversifie pas par rapport à son modèle de revenus actuel ou s’il est incapable de générer des bénéfices, même dans un marché baissier prolongé.

L’agence de notation de crédit Moody’s a abaissé la note de la famille d’entreprise (CFR) et garanti les billets non garantis de premier rang de l’échange de crypto Coinbase, et a déclaré que les deux notes ont été soumises à un examen en vue d’une nouvelle dégradation.

Le CFR, une notation attribuée pour refléter l’opinion de Moody’s sur la capacité d’une entreprise à honorer ses obligations financières, a été abaissé de Ba2 à Ba3, ce qui est considéré comme inférieur à la qualité d’investissement.

Les billets de premier rang non garantis sont un type de dette détenue par une entreprise qui n’est garantie par aucun actif et qui, en cas de faillite, doit être remboursée avant toute autre. Moody’s a rétrogradé Coinbase de Ba1 à Ba2.

Plus tôt en mai, Cointelegraph a annoncé que les obligations de pacotille de Coinbase avaient chuté en réponse à un premier trimestre décevant et depuis le rapport, les obligations ont continué de chuter de 9,5 %.

Dans sa justification des déclassements, Moody’s a souligné que le modèle de revenus de Coinbase « est lié aux volumes de transactions, à l’activité de transaction par utilisateur et aux prix globaux des actifs cryptomonnaies ». Il a déclaré que la forte baisse des prix de la cryptomonnaie au cours des derniers mois a entraîné une diminution de l’activité commerciale des clients, ce qui a entraîné une baisse des revenus et des flux de trésorerie de l’entreprise.

L’environnement incertain a contraint Coinbase à licencier environ 18% de son personnel le 14 juin. Mais même avec cette mesure, Moody’s a déclaré s’attendre à ce que la rentabilité de Coinbase « reste contestée dans l’environnement actuel ».

La concurrence pour les clients s’est également intensifiée aux États-Unis après que Binance.US a commencé à proposer un trading au comptant sans frais pour Bitcoin (BTC). L’offre suit les traces de la plateforme de trading Robinhood qui a lancé le crypto-trading sans commission en 2018.

Dans le but d’attirer les utilisateurs sur la plate-forme, le 23 juin, Coinbase a ajouté cinq nouveaux jetons Ethereum (ETH) ERC-20 ainsi que la possibilité pour les utilisateurs d’envoyer et de recevoir des actifs sur le réseau Polygon (MATIC) avec USD Coin (USDC) sur Solana (SOL).

Moody’s a déclaré qu’il pourrait demander de nouvelles dégradations si les prix de la cryptomonnaie continuaient de baisser et si les volumes de transactions en bourse restaient les mêmes ou diminuaient davantage. Il examinera également si l’entreprise peut réduire ses dépenses, sa capacité à conserver ses talents ainsi que les « évolutions réglementaires potentielles des actifs cryptomonnaies ».

L’agence de notation a ajouté que les notes de Coinbase pourraient être à nouveau améliorées à l’avenir si elle peut générer un profit même pendant un marché baissier et diversifier ses revenus via d’autres flux non associés aux prix du trading et de la crypto-monnaie, notant que les revenus basés sur les transactions crypto représentaient 87% du chiffre d’affaires net de Coinbase au premier trimestre 2022.

Les actions de Coinbase ont augmenté de 13,4 % pour clôturer à 58,88 $ jeudi, mais ont chuté d’un peu plus de 1 % après les heures de négociation. Depuis le début de l’année, ses actions sont en baisse de près de 77 %.