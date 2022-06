Coinbase lance le premier produit dérivé de cryptomonnaie destiné aux commerçants de détail | Cryptomonnaie

Coinbase Derivatives Exchange espère capitaliser sur un marché d’un volume de 3 000 milliards de dollars dans le monde et offrir des options de couverture aux traders.

Coinbase Derivatives Exchange, anciennement connu sous le nom de FairX, lance ce mois-ci son premier produit dérivé cryptomonnaie, dans l’espoir d’attirer davantage de commerçants de détail.

La bourse à terme réglementée CFTC lancera son produit dérivé, Nano Bitcoin Futures (BIT), le 27 juin, selon un communiqué envoyé à CoinDesk. « Le marché des dérivés cryptomonnaies représente 3 milliards de dollars en volume dans le monde et nous pensons que le développement et l’accessibilité supplémentaires de produits débloqueront une croissance significative », indique le communiqué.

Coinbase a déclaré qu’il attendait également l’approbation réglementaire de sa propre licence de commissionnaire à terme (FCM) pour proposer des contrats à terme avec marge à ses clients.

Le lancement intervient à une période très volatile sur le marché de la cryptomonnaie, déclenchée par les effondrements dramatiques de LUNA de Terra, du prêteur de crypto Celsius et du fonds de crypto Three Arrows Capital (3AC). Le prix de Bitcoin a chuté d’environ 56 % cette année, tandis que l’éther de jeton natif d’Ethereum a baissé d’environ 70 %.

Coinbase a acheté FairX plus tôt cette année, pour lancer des produits dérivés cryptomonnaies. FairX a lancé sa plateforme d’échange de contrats à terme en mai 2021 après avoir reçu les approbations réglementaires fin 2020.

Participation au détail

Les contrats à terme sont de plus petite taille, nécessitent moins de capital initial que les produits à terme bitcoin traditionnels et peuvent être utilisés comme couverture pour les stratégies de négociation pour les commerçants institutionnels et de détail. « A 1/100e de la taille d’un Bitcoin, il nécessite moins de capital initial que les produits à terme traditionnels et crée une réelle opportunité d’expansion significative de la participation des détaillants aux marchés à terme crypto réglementés aux États-Unis », selon le communiqué.

Cependant, tout le monde ne considère pas les produits dérivés comme un produit adapté aux commerçants de détail. Plus récemment, un régulateur financier néerlandais de haut niveau a déclaré que le commerce des dérivés cryptomonnaies devrait être limité aux seuls marchés de gros, citant les risques de manipulation et d’autres activités criminelles.

En 2020, l’organisme de surveillance britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), a interdit les dérivés cryptomonnaies pour les consommateurs de détail, affirmant que les produits étaient mal adaptés en raison des risques qu’ils posent.

Cependant, de grandes banques telles que Nomura, Goldman Sachs et JPMorgan ont déjà commencé à négocier des contrats de dérivés cryptomonnaies, comme une chance pour leurs clients de négocier la volatilité du marché de la cryptomonnaie et de se protéger contre les risques de baisse.

Initialement, les contrats à terme BIT seront disponibles à la négociation via plusieurs courtiers intermédiaires de premier plan, notamment les courtiers de détail EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 et Tradovate, et les sociétés de compensation ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED&F Man, Ironbeam et Wedbush, selon le communiqué.