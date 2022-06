Prédiction du prix du bitcoin : le fond de la crypto est-il ici ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin glisse en dessous de l’ouverture hebdomadaire, suggérant la possibilité d’une baisse de 10% à 17 924 $.

Le prix Ethereum suivra celui de BTC et retestera le niveau de support de 993 $.

Le prix Ripple fait face à un troisième rejet à l’obstacle de 0,336 $ et penche vers une correction à 0,306 $.

MISE À JOUR: Les prédictions de prix Bitcoin sont déchirées entre ceux qui prévoient un creux potentiel pour les crypto-monnaies et BTC, et ceux – comme l’investisseur milliardaire Mark Mobius – qui voient la consolidation actuelle juste au-dessus du niveau psychologique de 20 000 $ comme un arrêt pour les baissiers avant qu’ils ne continuent à marcher vers de nouveaux plus bas. Après avoir testé à nouveau le niveau de ronde susmentionné, Bitcoin a rebondi jeudi et il se négocie au-dessus de 20 500 $ au moment de cette mise à jour (13h45 GMT). Alors que les marchés boursiers américains rebondissent et se négocient dans le vert pour la quatrième session consécutive, les crypto-monnaies pourraient potentiellement suivre le mouvement si l’humeur du marché s’améliore. Cela a également rendu les prédictions de prix XRP un peu plus optimistes, car le jeton Ripple se négocie dans la fourchette la plus mince. La saga judiciaire entre le géant du paiement et la SEC américaine attend une résolution, et la communauté XRP reste sur le côté avant de prendre une nouvelle direction.

Le prix du Bitcoin montre des signes d’épuisement alors qu’il inverse la tendance haussière observée au cours des trois derniers jours. Cela a également amené Ethereum, Ripple et d’autres altcoins à reculer. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce retracement mineur se transforme en une prise de pied que les haussiers utiliseront pour prolonger la montée en puissance.

Le prix du Bitcoin prévoit sa prochaine étape

Le prix du bitcoin a dépassé l’ouverture hebdomadaire à 20 535 $ et a balayé le sommet de lundi à 21 068 $ le 22 juin. Cette tendance haussière a poussé de nombreux altcoins à déclencher des rallyes exponentiels. Cependant, l’épuisement de la pression d’achat semble conduire à une correction qui a fait passer le BTC de 21 705 $ à 20 416 $.

Cette baisse de 7% devrait se poursuivre jusqu’à ce que BTC teste à nouveau le niveau de support de 19 416 $. Ici, les acheteurs ont une chance de sauver le prix et de le faire monter plus haut, poursuivant ainsi la tendance haussière. Cependant, un échec pourrait voir le prix du Bitcoin baisser et balayer le plus bas de lundi à 17 924 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin produit un plus haut au-dessus du sommet du swing du 21 juin à 21 705 $ et se stabilise au-dessus de 21 068 $, cela invalidera les perspectives baissières. Cette évolution pourrait voir BTC se rallier davantage à 23 000 $.

Le prix Ethereum se prépare à grimper plus haut

Le prix d’Ethereum a augmenté de 35 % entre le 19 juin et le 22 juin et a atteint un sommet à 1 192 $. Au cours du processus, l’ETH a produit une série de sommets plus élevés, qui ont ensuite marqué un sommet alors que l’élan haussier s’épuisait.

Ce retracement est susceptible de faire baisser davantage le prix d’Ethereum, au moins jusqu’à ce qu’il revisite le niveau de support de 993 $. Ici, les traders ont une chance de sauver l’ETH et de déclencher une montée qui pourrait s’étendre au-delà du swing élevé récemment configuré.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Si le prix Ethereum produit un chandelier de quatre heures en dessous de 993 $ sans aucun signe de reprise rapide, cela invalidera la thèse haussière. Cette évolution entraînera en outre un nouveau test des seuils de 1 219 $ et 1 283 $.

Le prix d’ondulation doit lui donner une autre chance

Le prix Ripple a fait face à l’obstacle de 0,336 $ à trois reprises depuis le 13 juin. Chaque fois que les traders ont déclenché un rallye pour tenter une cassure, cela a échoué. Le test le plus récent a eu lieu le 21 juin, ce qui a entraîné un recul de 5 %.

Cette baisse se poursuivra probablement jusqu’à ce que le prix du XRP atteigne le plancher de support de 0,306 $. Un rebond par rapport à ce niveau combiné à une augmentation de la pression d’achat sera la clé pour déclencher une extension de la tendance haussière en cours.

Si le prix Ripple parvient à renverser la barrière de 0,336 $, XRP pourrait revoir l’obstacle de 0,401 $ après une hausse de 19 %.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent prudemment optimistes pour le prix Ripple, un chandelier de quatre heures proche en dessous de 0,306 $ invalidera la récente hausse à 0,336 $. Dans un tel cas, le prix XRP pourrait chuter à 0,250 $, le prochain plancher de support stable.