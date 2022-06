Prédiction des prix XRP : 100 nouveaux employés peuvent-ils faire renaître le prix Ripple de ses cendres ? | Cryptomonnaie

Le prix XRP de Ripple est toujours latéral et submergé depuis la vente du 11 juin.

Ripple a ouvert un bureau à Toronto, s’engageant à embaucher 100 nouveaux ingénieurs et développeurs de logiciels.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,38 $.

Le prix XRP de Ripple continue de suivre une action de prix banale. Le temps nous dira dans quelle direction le jeton de remise numérique se dirigera ensuite.

Le prix d’entraînement bloqué se situe entre l’optimisme et le danger

Le prix XRP de Ripple a été assombri par la querelle non réglée entre Ripple et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pendant ce qui semble être une éternité. Les investisseurs semblent se méfier de l’avenir du jeton de remise numérique au milieu de la querelle non résolue de longue date. Le 22 juin, Ripple a publié une note sur le site Web de sa société pour éloigner le récit du différend global entre les deux parties.

En bref, la note de service annonce les plans de Ripple d’embaucher 50 à 100 nouveaux ingénieurs et développeurs de logiciels pour aider à développer la prochaine phase des technologies XRP. Le tout premier bureau de Ripple a été officiellement lancé à Toronto, où le nouveau personnel de 100 personnes aura son siège social. Il s’agit d’une décision audacieuse du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui semble imperturbable face à la bataille acharnée à laquelle il est confronté avec la SEC. La vraie question est maintenant de savoir si une équipe de 100 personnes peut faire monter le prix du XRP des creux boueux dans lesquels il est ancré ?

Le prix XRP de Ripple suit latéralement depuis plus d’une semaine dans la zone de prix de 0,30 $. Le jeudi 23 juin 2022, le jeton de remise numérique se négocie à 0,32 $. L’action banale des prix n’est pas une surprise car l’intégralité du mois de mai a été passée dans la zone de prix de 0,38 $ à 0,40 $ avant la récente vente de crypto qui s’est produite le 11 juin.

Graphique XRP/USDT sur 8 heures

Le prix d’ondulation a tendance à afficher des consolidations latérales suivies de mouvements explosifs de nulle part. Les traders doivent garder les yeux sur l’actif numérique pour participer au prochain rallye directionnel. Une brèche inférieure à 0,30 $ pourrait être le catalyseur pour envoyer le prix du XRP à 0,25 $ en chute libre.

L’invalidation de la tendance baissière est une rupture au-dessus de 0,38 $. Si cet événement haussier se produit, XRP pourrait viser 0,51 $, ce qui entraînerait une augmentation de 55 % par rapport au prix Ripple actuel.