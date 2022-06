Prédiction du prix Ethereum : L’ETH se dirige-t-il en dessous de 1 000 $ ? | Cryptomonnaie

La position collatérale d’Ethereum a établi un nouveau record puisque 71 863,47 ETH ont été liquidés le 18 juin.

Un analyste de marché indépendant a déclaré à ses partisans que la dernière hausse des prix d’Ethereum constituerait une contrefaçon propre.

Les analystes estiment que le prix d’Ethereum pourrait chuter à 750 $ sur le marché baissier, soit une baisse de 85 % par rapport à son plus haut niveau historique.

MISE À JOUR: Les prédictions de prix d’Ethereum sont pour la plupart baissières, car le principal altcoin continue de s’échanger entre le support psychologique de 1 000 $ et une série de hauts plus bas qui ne cessent de réaffirmer la tendance à la baisse en cours. Malgré cela, le prix de l’ETH connaît un rebond jeudi, s’échangeant juste au-dessus de 1 100 $ au moment de cette mise à jour (14h10 GMT). Les métriques en chaîne sont pour la plupart baissières, comme l’a rapporté l’analyste crypto de Netcost-Security Akash Girimath, qui ajoute également une pression à la baisse sur Ethereum, mais il y a quelques indices techniques qu’au moins un creux provisoire pourrait faire surface autour de cette zone. Selon Girimath, les traders ETH doivent se rallier au-delà de l’EMA de 8 jours pour avoir une chance de renverser la tendance et d’éviter la théorie du « faux » qui pourrait déclencher une autre plongée à 750 $.

MISE À JOUR PRÉALABLE : L’action sur les prix d’Ethereum est sur le point de confirmer la théorie du « fakeout » exposée dans cet article. Après avoir testé la résistance de 1 200 $, les traders ETH ont été rejetés mardi et la journée s’est clôturée avec un deuxième chandelier Doji consécutif, cette fois avec une forme de pierre tombale qui laisse présager d’autres pertes à venir. Le prix de l’ETH s’échange dans le rouge mercredi au moment de cette mise à jour (10h40 GMT) et le support psychologique de 1 000 $, qui s’est maintenu lors de la tentative baissière de passer en dessous samedi dernier, pourrait être menacé cette fois. Beaucoup dépendra des propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui doit témoigner au Congrès américain plus tard dans la journée (14h00 GMT). Les paroles de Powell auront un pouvoir énorme sur l’ensemble des marchés financiers, et en particulier sur les crypto-monnaies à haut risque et à forte croissance. Un Powell belliciste (plus pessimiste) pourrait envoyer Ethereum en dessous de 1 000 $.

Les actifs à risque en tête du discours de Powell + la prise de bénéfices de ceux qui ont attrapé le plus bas. Les niveaux clés à tenir maintenant sont :

– #Bitcoins ~ 19 000 $

– Ethereum ~ 1 000 $

– NQ ~11 000 Sinon nouveaux bas. pic.twitter.com/uLMtuTcOiN — tedtalksmacro (@tedtalksmacro) 22 juin 2022

Le prix d’Ethereum a rebondi après sa récente chute, surpassant Bitcoin. Les experts pensent que le récent rebond pourrait finir par être un « faux net » alors que les liquidations touchent d’importantes positions de garantie Ethereum. Certains analystes prévoient une perspective baissière sur le prix d’Ethereum.

Liquidation de la plus grande position collatérale d’Ethereum

Sur la base des données de Dune Analytics, une plate-forme de renseignement sur les données cryptomonnaies, le portefeuille avec le code 0x2291F52bddc937b5B840d15E551e1DA8C80c2B3c a liquidé une position de garantie de 71 863,47 ETH sur Liquity à 927,13 $, à 19h39 GMT le 18 juin. Cela a établi le plus grand record de liquidation unique pour Liquity.

Liquity est un protocole d’emprunt décentralisé qui permet aux utilisateurs de contracter des prêts à 0% d’intérêt contre une garantie Ethereum. Les prêts sont payés en LUSD, un stablecoin indexé sur le protocole Liquity. Le graphique ci-dessous représente la variation horaire de la valeur totale verrouillée (TVL) au cours de la semaine dernière sur Liquity et la plus grande liquidation d’ETH est représentée le 18 juin.

Changement TVL horaire (7 jours) Liquidité

Le prix d’Ethereum a gagné 30% en deux jours, dépassant Bitcoin

Après sa récente chute massive, le prix d’Ethereum a rebondi, remontant de 30 % en 48 heures. Les experts ont noté que cette reprise de l’ETH a dépassé Bitcoin alors que l’altcoin est revenu au-dessus de 1 100 $ en deux jours. Les experts ont noté qu’Ethereum est actuellement l’actif le plus performant parmi les cinq principales crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Ethereum a entamé une tendance haussière à court terme après être tombé dans la zone de support à 880 $ le 19 juin et a grimpé au-dessus de 1 100 $ en entrant dans une zone haussière à court terme. L’altcoin fait maintenant face à une résistance majeure proche des niveaux de 1 150 $ et 1 160 $.

Tableau des prix ETH-USD

Un analyste qualifie de « trucage propre » le prix d’Ethereum

PostyXBT, un commerçant et analyste de crypto, a dit à ses 79 900 abonnés de faire attention au récent rebond du prix d’Ethereum. L’analyste a fait valoir que cette décision « conduirait à une contrefaçon propre ».

L’analyste a été cité dans un tweet :

[Ethereum]… arrêté sur la récupération du niveau. Cela ressemble à une opportunité de basculer vers 1250 $, mais $ btc n’a toujours pas récupéré, c’est comme pour le même niveau. Ferait un faux propre. Faire attention.

Justin Bennett, co-fondateur de Cryptocademy, soutient cette fausse prédiction. Bennett a noté que les fausses sorties d’un côté du motif déclenchent des mouvements prolongés dans la direction opposée. Il considère 900 $ et 780 $ comme niveaux de support pour le prix Ethereum.

Les fausses sorties d’un côté d’un motif déclenchent généralement des mouvements prolongés dans la direction opposée. $ETH en est un parfait exemple. Fakeout au-dessus de 1200 le 15 et panne aujourd’hui. 900 $ et 780 $ sont pris en charge. #Ethereum visite probablement ce dernier. pic.twitter.com/JSYEe6xGrj – Justin Bennett (@JustinBennettFX) 18 juin 2022

Le prix d’Ethereum pourrait chuter à 750 $ pour cette raison

Wendy O, animatrice de l’émission O et analyste crypto de premier plan, pense que le prix d’Ethereum pourrait chuter à 750 $. Wendy soutient que le prix actuel d’Ethereum est proche du début de 2021. Généralement sur les marchés baissiers, les prix du Bitcoin et de l’Ethereum peuvent chuter jusqu’à 85 %. Si cela est vrai, un prélèvement de 85 % par rapport au sommet historique d’Ethereum de 4 800 $ conduirait à 750 $ et c’est le niveau que Wendy surveille.

Wendy a dit à NextAdvisor,

Ethereum a atteint un sommet historique en novembre 2021 à environ 4 800 $, donc une correction de 85 % conduirait à environ 750 $. Cependant, ce ne sera pas un coup direct.

Stratégie d’investissement clé avant la prochaine course haussière d’Ethereum

Les analystes de Netcost-Security ont recommandé la moyenne des coûts en dollars (DCA) comme stratégie d’investissement idéale avant la prochaine course haussière d’Ethereum. Ils considèrent 900 $ comme le prix le plus bas pour Ethereum et recommandent des investissements de 500 $ lorsque le prix atteint 1 000 $ et à nouveau lorsqu’il atteint 1 100 $. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :