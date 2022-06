Comment un gain supplémentaire de 1 $ pourrait déclencher un rallye rentable de 35 % à Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a des traders qui forent sur une ligne de tendance ascendante à long terme.

Le prix du SOL devrait remonter de 35% vers 50 $ une fois que les traders pourront sauter au-dessus de la ligne de tendance.

Les traders pourraient avoir une surprise à la hausse car les crypto-monnaies s’écartent du dollar américain en vigueur.

Le prix de Solana (SOL) est sur le point de bondir de 35 %, car le seul élément qui se dresse entre les haussiers et ces gains est la ligne de tendance orange ascendante à plus long terme, difficile à casser actuellement. Mardi, une fausse cassure au-dessus a déclenché une pression et un piège haussier. Jeudi, les haussiers frappent de nouveau à la porte de la même ligne de tendance, cherchant à la dépasser avec un seul dollar supplémentaire à franchir au moment de la rédaction. Passer au-dessus de ce niveau pourrait déclencher une frénésie d’achat massive, les haussiers essayant de faire partie de cette cassure haussière et l’action des prix s’élevant vers 50 $.

Le prix SOL pourrait voir une frénésie d’achat

Le prix de Solana est sur le point de donner aux traders une réaction instinctive alors que les traders tambourinent aux portes de la ligne de tendance ascendante orange. Une vente du Black Friday vient à l’esprit, car une cassure au-dessus de cette ligne de tendance à long terme déclencherait une dynamique d’achat massive, les traders sautant sur tous les prix en vue pour faire partie du rallye vers 50 $. Avec cette demande du côté acheteur surpondérant les offres, attendez-vous à voir certains baissiers fermer leurs positions et éventuellement amener le prix du SOL au bord de la tendance baissière actuelle.

Le prix SOL n’a donc besoin que d’un dollar supplémentaire pour atteindre 37,70 dollars et revenir au-dessus de la ligne de tendance ascendante orange. Cet indicateur a formé un piège haussier plus tôt cette semaine, mais le détournement actuel du marché entre les crypto-monnaies et les marchés mondiaux pourrait éviter une répétition de ce schéma et voir un solide rallye dans les 40 $. Si ce sentiment se poursuit vers le week-end, la moyenne mobile simple sur 55 jours à 50 $ entre en jeu comme premier plafond à la hausse, atténuant l’action des prix pour de nouveaux gains.

Graphique journalier SOL/USD

Une simple répétition de mardi pourrait blesser les traders dans leur tentative et les voir à nouveau piégés. Alors que les investisseurs en ont marre, perdent de l’argent sur des transactions qui ne vont nulle part et ne renvoient que des pertes, il est possible de voir un scénario dans lequel les traders quittent la scène et déclenchent une baisse initiale à 30 $ et 25 $ par la suite dans une trajectoire à plusieurs niveaux vers le bas. Cela entraînerait une baisse d’environ 27 % et un retour aux creux de 2022.