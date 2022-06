Un nouveau mineur de Bitcoin à énergie solaire lance ses opérations malgré un marché difficile | Cryptomonnaie

Malgré le marché baissier actuel de la cryptomonnaie, un nouveau mineur de bitcoins a commencé à exploiter une installation solaire de 6 mégawatts (MW) dans l’ouest du Colorado.

Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) a été lancée en janvier de cette année et son exploitation minière est colocalisée dans une ferme solaire d’une capacité de 10 MW. L’objectif de la société est de commencer par extraire du bitcoin dans son centre de données et éventuellement d’offrir des services informatiques à d’autres entreprises, selon un communiqué partagé avec CoinDesk.

Le centre de données du Colorado utilisera des machines minières S19 Bitcoin et sera colocalisé avec une installation de R&D et d’exécution de 75 000 pieds carrés. L’installation servira de centre centralisé de test, de maintenance, de stockage et de formation pour la future infrastructure informatique d’ACDC.

Le mineur entre dans l’industrie à un moment où les mineurs existants ont du mal à rester rentables avec la baisse des prix de la cryptomonnaie, des hashrates proches des sommets historiques, un marché des capitaux qui se resserre, des coûts d’électricité plus élevés et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Cependant, ACDC a déclaré qu’il était en mesure de lever suffisamment de fonds à l’avance pour sécuriser les interrupteurs et les transformateurs nécessaires pour une capacité de 240 MW, selon la PDG Alexandra DaCosta. « Nous voulions nous assurer que nous disposions de l’infrastructure appropriée pour construire notre première phase. Donc, pour nos projets, nous en avons maintenant plus qu’assez », a-t-elle déclaré à CoinDesk.

« La puissance d’abord »

La société de services financiers axée sur la cryptomonnaie Galaxy Digital (GLXY) a été suffisamment impressionnée par l’équipe de direction du mineur et l’approche « puissance d’abord » qu’elle a alloué certains des propres mineurs de Galaxy pour qu’ils soient hébergés sur le site d’ACDC au Colorado.

« Le meilleur moment pour construire est un marché baissier et les gens ne devraient pas avoir peur des conditions du marché, ils doivent juste s’assurer qu’ils le font de manière appropriée et efficace », a déclaré Amanda Fabiano, responsable de l’exploitation minière chez Galaxy, à CoinDesk.

Fabiano a déclaré avoir vu de nombreux mineurs essayer de collecter des fonds d’abord, puis essayer de trouver des sites d’exploitation et des sources d’énergie. Cependant, ACDC a fait le contraire en déterminant d’abord la puissance et l’infrastructure. « Elle [DaCosta] a pris le problème de l’exploitation minière et l’a renversé et l’a regardé sous un angle différent, ce qui est vraiment spécial », a ajouté Fabiano.

Outre le centre de données du Colorado, ACDC développe également des sites miniers de bitcoins à travers le Texas. Sa deuxième installation, qui devrait être opérationnelle cet été, est un centre de données de 30 MW capable d’héberger 10 000 mineurs ASIC colocalisés derrière le compteur avec une ferme solaire de 87 MW. Et un troisième projet est un centre de données de 150 MW, également co-localisé derrière le compteur, avec une ferme solaire de 200 MW.

Bien que les opérations du mineur soient alimentées par l’énergie solaire, elles seront toujours connectées au réseau pour avoir la possibilité de fournir de l’électricité au réseau. Interrogée sur la dernière exigence de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) pour les nouveaux mineurs à grande échelle de demander l’autorisation avant de se connecter au réseau, DaCosta a déclaré que son entreprise avait déjà rempli avec succès les exigences procédurales pour son deuxième site et faisait le nécessaire. travailler pour le troisième site.

L’ACDC a déclaré qu’il était en mesure de déterminer les sources d’énergie avec l’aide de ses partenaires qui ont de l’expérience dans la construction d’infrastructures d’énergie renouvelable. Les développeurs d’énergie renouvelable font également partie du groupe fondateur du mineur et des investisseurs en actions de la société.

La décision d’utiliser l’énergie solaire comme source d’énergie intervient alors que de plus en plus de mineurs cherchent à utiliser des sources d’énergie renouvelables pour leurs opérations alors que les législateurs du monde entier examinent la consommation d’énergie des mineurs. Plus récemment, Adam Back’s Blockstream et Jack Dorsey’s Block (SQ) ont déclaré qu’ils construisaient une mine de crypto-monnaie pilote au Texas qui sera alimentée par une installation solaire Tesla (TSLA) et des batteries.