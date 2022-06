Au bord de la récession : Bitcoin peut-il survivre à sa première crise économique mondiale ? | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) était une réponse à la récession mondiale de 2008. Il a introduit une nouvelle façon de faire des transactions sans dépendre de la confiance de tiers, tels que les banques, en particulier les banques défaillantes qui ont néanmoins été renflouées par le gouvernement aux dépens du public.

« Il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas déprécier la monnaie, mais l’histoire des monnaies fiduciaires est pleine de manquements à cette confiance », écrivait Satoshi Nakamoto en 2009.

Le bloc de genèse de Bitcoin résume l’intention avec le message intégré suivant :

The Times 03/Jan/2009 La chancelière est sur le point de renflouer les banques.

Mais alors que Bitcoin maintient les blocs miniers imperturbables et que ses propriétés semblables à l’or ont attiré des investisseurs à la recherche d ‘«or numérique», sa baisse actuelle de 75% par rapport aux sommets de 69 000 $ en novembre 2021 démontre qu’il n’est pas à l’abri des forces économiques mondiales.

Simultanément, l’ensemble du marché de la cryptomonnaie a perdu 2,25 billions de dollars au cours de la même période, faisant allusion à une destruction à grande échelle de la demande dans l’industrie.

Le crash de Bitcoin est apparu pendant la période de hausse de l’inflation et de la réponse belliciste des banques centrales mondiales. Notamment, la Réserve fédérale a relevé ses taux directeurs de 75 points de base (pb) le 15 juin pour juguler l’inflation qui a atteint 8,4 % en mai.

Tableau des prix quotidiens BTC / USD. Source : TradingView

De plus, le crash a laissé la tendance BTC encore plus synchronisée avec les performances du Nasdaq Composite, à forte composante technologique. L’indice boursier américain a chuté de plus de 30 % entre novembre 2021 et juin 2022.

D’autres hausses de taux à venir

Le président de la Fed, Jerome Powell, a noté dans son témoignage au Congrès que leurs hausses de taux continueraient de faire baisser l’inflation, tout en ajoutant que « le rythme de ces changements continuera de dépendre des données entrantes et de l’évolution des perspectives de l’économie ».

La déclaration fait suite à un sondage de Reuters auprès d’économistes qui ont convenu que la Fed augmenterait ses taux de référence de 75 points de base supplémentaires en juillet et qu’elle poursuivrait avec une augmentation de 0,5 % en septembre.

Cela ajoute un potentiel de baisse supplémentaire à un marché de la cryptomonnaie déjà en déclin, a noté Informa Global Markets, une société de renseignement financier basée à Londres, affirmant qu’elle n’atteindrait pas son plancher tant que la Fed n’aurait pas aboli son « approche agressive de la politique monétaire ».

Mais un revirement des politiques bellicistes semble peu probable à court terme étant donné l’objectif d’inflation de 2 % de la banque centrale. Fait intéressant, l’écart entre les taux des fonds de la Fed et l’indice des prix à la consommation (IPC) est désormais le plus important jamais enregistré.

Taux des fonds fédéraux par rapport à l’inflation. Source : Ecoinometrics

Bitcoin fait face à la première récession potentielle

Près de 70% des économistes pensent que l’économie américaine entrera en récession l’année prochaine en raison d’une Fed belliciste, selon une enquête menée par le Financial Times auprès de 49 répondants.

Pour récapituler, un pays entre en récession lorsque son économie est confrontée à un produit intérieur brut (PIB) négatif, associé à une hausse des niveaux de chômage, à une baisse des ventes au détail et à une baisse de la production manufacturière pendant une période prolongée.

Notamment, environ 38 % s’attendent à ce que la récession commence au premier semestre 2023, tandis que 30 % prévoient que la même chose se produira au cours de la session T3-T4. De plus, une enquête distincte menée par Bloomberg en mai montre une possibilité de récession de 30 % l’année prochaine.

La prochaine récession aux États-Unis débutera en 2023. Source : Financial Times

Powell a également noté lors de sa conférence de presse du 22 juin que la récession est « certainement une possibilité » en raison des « événements des derniers mois dans le monde », c’est-à-dire la guerre Ukraine-Russie qui a provoqué une crise alimentaire et pétrolière dans le monde entier.

Les prédictions risquent de placer Bitcoin avant une crise économique à part entière. Et le fait qu’il ne se soit pas comporté comme un actif refuge pendant la période de hausse de l’inflation augmente la probabilité qu’il continue de baisser parallèlement aux indices de Wall Street, principalement les actions technologiques.

Pendant ce temps, l’effondrement de Terra, un projet de «coin stable algorithmique» de 40 milliards de dollars, et qui a entraîné des problèmes d’insolvabilité dans Three Arrow Capital, le plus grand fonds spéculatif crypto, a également détruit la demande dans le secteur de la cryptomonnaie.

Par exemple, Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie après Bitcoin, a chuté de plus de 80 % pour atteindre un creux de 880 $ au cours du cycle baissier en cours.

De même, d’autres actifs numériques de premier plan, notamment Cardano (ADA), Solana (SOL) et Avalanche (AVAX), ont plongé de 85 % à plus de 90 % par rapport à leurs sommets de 2021.

« La maison de la crypto est en feu, et tout le monde se précipite vers les sorties parce qu’il y a juste une perte de confiance totale dans l’espace », a déclaré Edward Moya, analyste principal des marchés chez OANDA, une société de courtage de devises en ligne.

Les marchés baissiers BTC ne sont pas nouveaux

Les prédictions baissières entrantes pour Bitcoin envisagent que le prix tombe en dessous de son niveau de support de 20 000 $, avec Leigh Drogen, associé général et CIO de Starkiller Capital, un fonds spéculatif quantitatif d’actifs numériques, prévoyant que la pièce atteindra 10 000 $, en baisse de 85% par rapport à son sommet niveau.

Cependant, il y a peu de preuves de la disparition totale de Bitcoin, en particulier après la confrontation de la pièce avec six marchés baissiers (sur la base de ses corrections de plus de 20 %) dans le passé, chacun conduisant à un rallye au-dessus du record précédent.

BravenewCoin Liquid Index avec le marché baissier de Bitcoin depuis 2011. Source : TradingView

Nick, analyste chez Data Resource Ecoinometrics, voit Bitcoin se comporter comme un indice boursier, toujours au « milieu d’une courbe d’adoption ».

Le bitcoin est susceptible de baisser davantage dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés, de la même manière que l’indice de référence américain S&P 500 a chuté plusieurs fois au cours des 100 dernières années, pour se redresser fortement.

Extraits :

Entre 1929 et 2022, le S&P500 est multiplié par 200. C’est quelque chose comme un taux de rendement annualisé de 6 % […] Certains de ces paris asymétriques sont évidents et assez sûrs, comme acheter du Bitcoin maintenant.

Les baisses du S&P 500 tout au long de son histoire. Source : Ecoinometrics

La plupart des altcoins mourront

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de toutes les pièces du marché de la cryptomonnaie. Beaucoup de ces soi-disant crypto-monnaies alternatives, ou « altcoins », ont chuté cette année. Avec certaines pièces à faible capitalisation, en particulier, enregistrant des baisses de prix de plus de 99 %.

Les altcoins qui gonflent ont subi des pertes de près de 100 % en 2022. Source : Messari

Néanmoins, les projets avec des taux d’adoption sains et de vrais utilisateurs pourraient arriver en tête à la suite d’une éventuelle crise économique mondiale.

Le meilleur candidat à ce jour est Ethereum, la principale plate-forme de contrats intelligents, qui domine l’écosystème de la blockchain de couche 1 avec plus de 46 milliards de dollars bloqués sur ses applications DeFi.

Ethereum est le leader du secteur des contrats intelligents. La source: DeFi Lama

D’autres chaînes, notamment Binance Smart Chain (BSC), Solana, Cardano et Avalanche, pourraient également attirer les utilisateurs comme alternatives, garantissant la demande pour leurs jetons sous-jacents.

Pendant ce temps, les altcoins plus anciens tels que Dogecoin (DOGE), ont également des chances de survie plus élevées, en particulier avec des spéculations sur une éventuelle intégration de Twitter dans le pipeline.

Dans l’ensemble, un marché baissier macroéconomique nuira très probablement à tous les actifs numériques dans les mois à venir.

Mais les pièces avec une capitalisation boursière inférieure, une liquidité dédaigneuse et une volatilité plus élevée seront plus à risque d’effondrement, a déclaré Alexander Tkachenko, fondateur et PDG de VNX, un marchand d’or numérique, à Cointelegraph. Il ajouta: