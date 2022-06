La chute de 60% du cours de l’action de Voyager mène une mer de rouge pour les actions cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Une chute de 60% du cours de l’action de Voyager Digital (VYGVF) depuis qu’elle a divulgué son exposition à Three Arrows Capital (3AC) s’est accompagnée de nouvelles baisses des actions de l’industrie de la cryptomonnaie.

Selon les données de la vue commerciale, VYGVF a plongé jusqu’à 60 % pendant les heures normales de négociation le 22 juin avant de clôturer à 0,5998 $ pour marquer une baisse de 50,84 % pour la journée.

La forte baisse a suivi Voyager Digital révélant que la société potentiellement insolvable Three Arrows Capital (3AC) devait à la société 15 250 Bitcoin (BTC) et 350 millions de pièces USD (USDC) pour une valeur totale d’environ 660 millions de dollars.

Voyager a donné à 3AC jusqu’à vendredi (24 juin) pour payer 25 millions de dollars, et jusqu’au lundi suivant (27 juin) pour payer la totalité du montant avant que le prêt ne soit considéré comme en défaut. La société a également déclaré qu’elle travaillait avec des avocats sur la manière d’intenter une action en justice contre 3AC, si le supposé fonds de capital-risque n’était pas en mesure de rembourser sa dette.

Alameda Research a prolongé un prêt renouvelable de 200 millions USDC et un prêt renouvelable de 15 000 BTC pour couvrir les problèmes de liquidités actuels de Voyager. La société a également resserré sa limite de retrait de 24 heures cette semaine de 25 000 $ à 10 000 $.

« 10 000 $ de mieux que 0 $ à Celsius », a commenté Redditor AdLongjumping5010 dans le sous-Reddit r/CelciusNetwork en réponse.

D’autres actions liées à la cryptomonnaie ont continué de souffrir. L’action Coinbase (COIN) a subi une baisse de 9,71 % à 51,91 $, tandis que la MicroStrategy (MSTR) fortement exposée à la BTC dirigée par Michael Saylor a vu ses actions chuter de 4,50 % à 170,91 $.

Les actions minières de crypto ont également subi des dommages notables, avec Riot Blockchain (RIOT) perdant 9,63 %, tandis que Bitfarms (BITF), Hut 8 (HUT), Marathon Digital Holdings (MARA), Core Scientific (CORZ) ont tous chuté d’environ 5 à 7 % par an. pièce.

L’effondrement des prix des actions cryptomonnaies n’est qu’un microcosme d’une tendance à la baisse plus large sur les marchés boursiers et cryptomonnaies en 2022, avec l’indice de référence S&P 500 en territoire baissier et en baisse de 21,6 % depuis le début de l’année. C’est la première fois que cela se produit depuis 1970 selon les données de Bloomberg.

Les investisseurs ont en général été effrayés par la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et les efforts déployés cette année pour freiner l’inflation en introduisant une série de hausses des taux d’intérêt.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a gardé ses cartes près de sa poitrine sur la façon dont l’organisme gouvernemental réduira l’inflation ces derniers temps, mais a suggéré que, alors que la Fed continue d’augmenter les coûts d’emprunt, elle pourrait se préparer à une récession.

Témoignant devant le Comité sénatorial des banques le 22 juin, Powell a déclaré « C’est certainement une possibilité », en réponse à une question du sénateur démocrate John Tester, ajoutant que « Ce n’est pas le résultat escompté, mais c’est certainement une possibilité ».