Uniswap dépasse Ethereum en frais après avoir acquis la plateforme NFT Genie | Cryptomonnaie

L’intégration récente par Uniswap de l’agrégateur de marché NFT Genie a déclenché une augmentation de l’activité sur le protocole.

Uniswap a été témoin d’une augmentation massive de l’activité des utilisateurs et a surpassé Ethereum en termes de frais payés sur une moyenne mobile de sept jours.

Les analystes ont fixé un objectif haussier de 8 $ pour le prix Uniswap dans la tendance haussière actuelle.

Uniswap a élargi ses produits pour inclure à la fois l’ERC-20 et les NFT après l’acquisition du premier agrégateur de marché NFT, Genie. L’application Web d’Uniswap permettra bientôt aux utilisateurs d’acheter et de vendre des objets de collection numériques et de l’art sur tous les marchés, alimentant un sentiment haussier parmi les utilisateurs.

Uniswap bat Ethereum en frais, alimentant l’été DeFi 3.0

Sur la base des données de Crypto Fees, les frais quotidiens moyens perçus sur les transactions quotidiennes entre le 15 juin et le 21 juin sont de 4,87 millions de dollars. Uniswap a dépassé Ethereum dans les frais quotidiens payés sur une moyenne mobile de sept jours.

Le 15 juin, les frais perçus sur Uniswap ont atteint un sommet de 8,36 millions de dollars, tandis que sur le réseau Ethereum, ils étaient inférieurs à 8 millions de dollars. Le DEX sur la blockchain Ethereum a connu une augmentation massive de l’activité de transaction et les experts citent cela comme une forte demande de DeFi sur le marché baissier actuel de la cryptomonnaie.

Les frais payés sur AAVE et Synthetix ont connu une augmentation, aux côtés d’Uniswap et de jetons natifs tels que Compound (COMP).

Acquisition par Uniswap de l’agrégateur de marché NFT Genie

Uniswap a élargi ses produits après sa récente acquisition de Genie, offrant aux utilisateurs la possibilité de découvrir et d’échanger des objets de collection et de l’art numériques. Les NFT seront bientôt intégrés aux produits Uniswap, à commencer par l’application Web, les API de développement et les widgets. Cela ferait d’Uniswap une plate-forme complète pour les utilisateurs et les constructeurs dans Web3.

Le blog récent d’Uniswap explique que cette acquisition fait partie de la mission du protocole de débloquer la propriété et l’échange universels.

2/ Dès cet automne, vous pourrez acheter et vendre des NFT directement sur l’application web Uniswap. Et nous intégrerons les NFT dans nos API et widgets de développement, faisant d’Uniswap une plate-forme complète pour les utilisateurs et les constructeurs dans le web3. Lisez tous les détails https://t.co/ovU8zJfGdd – Laboratoires Uniswap (@Uniswap) 21 juin 2022

Le prix d’Uniswap entame une tendance haussière, les analystes restent optimistes

La dernière série d’acquisitions et de mises à jour du protocole Uniswap a alimenté un sentiment haussier dans la communauté des détenteurs. Les analystes ont évalué le graphique des prix Uniswap et identifié une tendance haussière dans le jeton DeFi.

Brian Bollinger, un analyste crypto, a noté une cassure à double fond. Uniswap a testé le support plusieurs fois et le rejet à longue traîne attaché aux bougies a suggéré une zone à forte demande. Le prix Uniswap a connu une cassure haussière au-delà de 4,57 $, accompagnée d’une activité à volume élevé sur le protocole.

Les analystes affirment que le prix d’Uniswap est entré en territoire haussier et que les prochains niveaux de résistance sont de 7,50 $ et 9,80 $.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix d'Ethereum pourrait connaître une cassure si les traders interviennent et fixent ces objectifs pour l'altcoin.