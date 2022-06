Comment la popularité de Dogecoin sur le darknet affectera-t-elle le prix de DOGE ? | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin montre une affinité pour grimper avec l’EMA de 8 jours agissant comme son support.

Une reprise de 17% semble probable pour DOGE si les acheteurs continuent de persister.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 0,057 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin semble bien se porter depuis le 19 juin et ne montre aucun signe de ralentissement. Cependant, une étude récente d’Elliptic Connect montre que DOGE est de plus en plus utilisé sur les marchés du darknet.

Darknet DOGE gagne en popularité

Ce n’est pas la première fois que DOGE gagne en popularité ou en adoption. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a été un fervent partisan de la pièce meme. De plus, l’Ukraine a accepté les dons de Dogecoin lorsque la Russie a attaqué. Il ne faut donc pas s’étonner que de mauvais joueurs utilisent DOGE pour effectuer des transactions sur le dark web.

Le rapport d’Elliptic note que « des millions de dollars de transactions Dogecoin » ont été observées en lien avec des activités illicites, allant des stratagèmes de Ponzi au matériel d’abus sexuel d’enfants. Dogecoin faisait également partie des 84 actifs cryptomonnaies saisis dans des portefeuilles soupçonnés d’être contrôlés par le Hamas, c’est-à-dire des activités liées au terrorisme.

Cela dit, les investisseurs doivent noter que les adresses Dogecoin ont reçu un DOGE d’une valeur de seulement 40 235 $. Il est peu probable que l’impact à long terme des activités du darknet affecte le prix du Dogecoin de manière négative.

Quoi qu’il en soit, les données techniques semblent montrer un brassage potentiel pour DOGE.

Le prix Dogecoin va encore décoller

Le prix du Dogecoin a augmenté de 42 % au cours des trois derniers jours et se remet actuellement du récent recul. Comme DOGE se négocie à 0,069 $, il est présent confortablement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours, qui sert de niveau de support.

Tant que cette barrière est présente, le prix du Dogecoin reste haussier et prêt pour une montée rapide vers l’EMA de 34 jours à 0,074 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 17% par rapport à la position actuelle. Cependant, si les acheteurs continuent d’enchérir, les chances que DOGE visite la barrière de résistance à long terme à 0,078 $ sont élevées.

Ce rallye constituerait une ascension de 24%. Bien que peu probable, dans certains cas, le prix Dogecoin pourrait revoir l’EMA de 50 jours à 0,082 $.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix Dogecoin, un chandelier de quatre heures proche en dessous de 0,057 $ invalidera la thèse haussière. Ce développement transformera ladite barrière en un niveau de résistance et fera encore chuter DOGE de 13% jusqu’au prochain pied à 0,049 $.