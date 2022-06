First Mover Asia : la résilience de DeFi pendant le ralentissement du marché ; Bitcoin s’effondre près de 20 000 $ | Cryptomonnaie

Les applications DeFi ont évité les liquidations massives en chaîne, les surprises ou les échecs de contrats intelligents, même si les marchés de la cryptomonnaie ont perdu de la valeur.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 079 $ -2,3 %

Éther (ETH) : 1 057 $ -5,6 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Polygone MATIQUE +7,8% Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME +1,9% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Shiba Inu SHIB −7,9 % Devise Ethereum EPF −6,9 % Plate-forme de contrat intelligente Dogecoin DOGE −6,4 % Devise

Bitcoin perd son rebond

Tant pis pour les bonnes choses.

Bitcoin a mis fin mercredi à une série de hausses de prix de trois jours, tombant sous le seuil de 20 000 dollars qu’il avait dépassé deux jours plus tôt avant de regagner ce perchoir plus tard dans l’après-midi.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 100 $, en baisse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures. La baisse est intervenue deux jours seulement après que le bitcoin a craqué 21 000 $ alors que les investisseurs se précipitaient après une baisse du week-end et au milieu d’une brève accalmie dans les calamités cryptomonnaies qui ont affligé l’industrie ces dernières semaines.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, a récemment changé de mains à environ 1 050 $, en baisse de plus de 5 % au cours des dernières 24 heures. D’autres cryptos majeurs étaient bien dans le rouge avec la plate-forme de prêt de crypto en difficulté Celsius (CEL) en baisse de plus de 20% et WAVES en baisse de 13%.

Les investisseurs ont une fois de plus évité les actifs plus risqués tout en digérant les dernières remarques sur l’inflation du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a déclaré au Comité sénatorial des banques que les États-Unis pourraient ne pas éviter une récession alors que la Fed poursuit sa politique monétaire actuelle. Dans des commentaires séparés, le PDG de Deutsche Bank et les analystes de Citigroup ont prédit une probabilité de récession de 50 %. Les critiques de la Fed ont soutenu que la banque avait attendu trop longtemps pour augmenter les taux d’intérêt, la forçant à adopter des mesures sévères qui semblent susceptibles de stimuler la contraction économique.

« Il aurait été préférable que la Fed prenne au sérieux l’inflation » transitoire « plus tôt cette année au lieu de la minimiser », a écrit Mark Lurie, PDG du fournisseur de logiciels de cryptomonnaie Shipyard Software. « Mais à ce stade, la Fed fait ce qu’il faut en augmentant les taux d’intérêt – l’inflation est l’ennemi public n°1. »

« L’inconvénient est qu’il est maintenant trop tard pour le faire sans douleur, et Powell minimise probablement à nouveau le risque d’une récession. C’est probablement déjà là. Cela augure mal pour la crypto à court terme. Les investisseurs qui ont peut-être acheté la baisse du BTC plus tôt dans le semaine peut se rendre compte qu’il n’y aura pas de reprise rapide, ramenant la lente baisse d’aujourd’hui à 20 000 $. »

L’actualité de la cryptomonnaie était plus nuancée mercredi que ces derniers mois, lorsque le rythme quotidien des mésaventures de l’industrie et des mini-crises a pesé sur les prix. À la hausse, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) a accordé en principe des licences de paiement par jeton numérique à l’échange de crypto Crypto.com et à deux autres sociétés. Les licences permettront aux trois entreprises d’offrir des services dans le pays, qui a renforcé son examen des actifs cryptomonnaies ces derniers mois.

Plus tard dans la journée, Jon Cunliffe, vice-gouverneur de la stabilité financière à la Banque d’Angleterre, a lancé une note optimiste dans un discours prononcé à la conférence Point Zero à Zurich, affirmant que la capacité de la technologie crypto à éliminer les intermédiaires dans le commerce financier ne devrait pas conduire à le type de manque de risque qui a causé la crise financière de 2008. Cunliffe a exprimé sa confiance dans la cryptomonnaie, affirmant que la technologie survivra à la volatilité actuelle, tout comme l’économie Internet a finalement surmonté le crash des dot-com de 2001. Ses commentaires sont intervenus un peu plus d’une semaine après que le gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, a réitéré sa position selon laquelle les crypto-monnaies n’ont « aucune valeur intrinsèque ». évaluer. »

Ailleurs, le mineur australien de bitcoins Iris Energy (IRIS) a augmenté son estimation du taux de hachage à 4,3 exahash/seconde (EH/s) pour l’année.

Les actions de Voyager Digital (VOYG) ont chuté de plus de 60% après que le courtier en crypto a révélé son exposition au fonds spéculatif assiégé Three Arrows Capital (3AC) et a déclaré qu’il pourrait émettre un « avis de défaut » au fonds crypto s’il ne parvient pas à faire un prêt remboursement. L’exposition de Voyager à 3AC se compose de 15 250 bitcoins (370 millions de dollars) et de 350 millions de dollars USDC, a indiqué la société dans un communiqué mercredi.

Les actions de l’échange de crypto Coinbase, qui ont subi des coups durs pendant un mois lors du crash de la crypto, ont chuté de près de 10 % pour clôturer un peu moins de 52 $, près de leur plus bas historique.

Pourtant, Lurie de Shipyard Software a déclaré avec optimisme que le récent ralentissement de la cryptomonnaie était un signe de la maturation de la cryptomonnaie.

« Plus il est sensible aux conditions macroéconomiques, plus il y a de preuves qu’il est pris au sérieux en tant que classe d’actifs faisant partie d’un portefeuille équilibré de manière professionnelle », a-t-il déclaré. « C’est un signe positif à long terme. »

Marchés

S&P 500 : 3 759 -0,1 %

DJIA : 30 483 -0,1 %

Nasdaq : 11 053 -0,1 %

Or : 1 838 $ +0,3 %