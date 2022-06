Le prix MATIC de Polygon pourrait même tromper les commerçants de premier plan, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Le prix MATIC n’a pas encore montré de rallye de contre-tendance haussière depuis la rupture du canal de tendance parallèle.

Le prix du Polygon a chuté en chute libre, catalyseur typique d’une consolidation à long terme.

L’invalidation de la baisse baissière est une brèche au-dessus de 0,73 $.

MATIC Prix a mis en place deux scénarios. Les commerçants/investisseurs devraient envisager d’autres devises numériques et laisser les aspects techniques de MATIC jouer davantage.

Le prix MATIC se situe dans une zone intermédiaire.

Le prix MATIC a chuté presque d’un coup depuis le sommet historique de janvier à 2,92 $. Les haussiers s’attendaient probablement à ce qu’un rallye de contre-tendance se produise maintenant, car le jeton de solution de mise à l’échelle est tombé en dessous du canal de tendance parallèle rompu. Malheureusement, les méthodologies de trading de style classique comme les retests des canaux de tendance n’ont pas encore fonctionné sur ce marché.

Le prix MATIC de Polygon continue de chuter à la manière d’un « penny from Eiffel » en vain, car les baissiers ont atteint le niveau de 0,45 $. Les haussiers n’ont pas encore traversé la précédente bougie d’ouverture de 2 semaines, et ils n’ont pas non plus imprimé de bougie haussière de valeur égale ou supérieure à la plus grande bougie de la baisse baissière. Si les conditions du marché persistent, les baissiers pourraient viser 0,20 $ avec peu ou pas de résistance.

Graphique MATIC/USDT sur 2 semaines

Il y a cependant le modèle de volume décroissant, ce qui suggère que le décompte à long terme du prix Polygon est toujours haussier. Pourtant, déchiffrer les 4 à 6 prochaines semaines sera un défi, même pour les meilleurs praticiens académiques d’Elliot Wave.

Pour faire simple, oubliez les universitaires pour le moment et échangez un tableau différent. Dans quelques semaines, le prix MATIC présentera plus de preuves de l’endroit où il veut aller. La forte baisse fera soit partie d’une structure corrective, soit la première vague macro du marché baissier. Les deux scénarios ne peuvent être confirmés que rétrospectivement.

À court terme, une cassure au-dessus de 0,73 $ pourrait mettre fin à la tendance baissière actuelle pour les traders cherchant à prendre un risque. Si les haussiers dépassent ce niveau, un rallye vers 1,20 $ pourrait se produire, entraînant une augmentation de 150 % par rapport au prix MATIC actuel.