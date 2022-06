Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba, Bitcoin et plus – American Wrap 22 juin | Cryptomonnaie

Le rallye de reprise du prix du Bitcoin trouve un nouveau carburant, mais va-t-il se maintenir ?

Le prix du Bitcoin commence à tirer le sentiment du marché de ses cendres. Néanmoins, les investisseurs devraient aborder la monnaie numérique peer-to-peer avec une approche prudente de la moyenne des coûts en dollars, car l’imprévisibilité baissière est toujours un facteur.

Un milliardaire soutient la pièce meme, déclenchant la hausse des prix du Shiba Inu

Elon Musk a continué à exprimer son soutien aux crypto-monnaies sur le thème de Shiba-Inu malgré le récent procès intenté contre lui et ses sociétés, Tesla et SpaceX. Le prix du Shiba Inu a commencé une tendance à la hausse, se remettant de la chute du prix de la pièce meme.

Les cinq meilleures pièces à exploser alors que le marché baisse

Alors que l’effondrement actuel du marché a eu ses déclencheurs qui remontent au désancrage du stablecoin UST de Terra et aux actions de la Fed face à l’inflation croissante, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et la majorité des altcoins ont pris un coup massif en réponse. Alors que BTC a chuté de 5,91 % à 21 238 $ la semaine dernière, ETH a chuté de 4,95 % à 1 160 $. Alors que les pertes sont vraisemblablement globales, il y a des altcoins qui ont maintenu une croissance relative au cours de la semaine dernière lorsque l’effondrement s’est intensifié. Cet article passe en revue ces jetons qui incluent STEPN (GMT), Synthetic (SNX), Solana (SOL), Chainlink (LINK) et Choise.com (CHO).