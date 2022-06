Un milliardaire soutient la pièce meme, déclenchant la hausse des prix du Shiba Inu | Cryptomonnaie

Elon Musk, le Dogefather autoproclamé, continue de soutenir la communauté Dogecoin sur le thème Shiba-Inu.

Le prix des pièces Shiba Inu a explosé en réponse aux commentaires haussiers du patron de Tesla dans une récente interview.

Les analystes pensent que la tendance baissière du SHIB est terminée, identifient la formation d’un double creux dans le graphique des prix.

Elon Musk a continué à exprimer son soutien aux crypto-monnaies sur le thème de Shiba-Inu malgré le récent procès intenté contre lui et ses sociétés, Tesla et SpaceX. Le prix du Shiba Inu a commencé une tendance à la hausse, se remettant de la chute du prix de la pièce meme.

Lisez aussi : Pourquoi les commerçants veulent acheter des milliards de pièces Shiba Inu ?

Elon Musk soutient le Dogecoin sur le thème Shiba-Inu

Elon Musk, le PDG milliardaire de Tesla, a récemment exprimé son soutien à la crypto-monnaie Dogecoin sur le thème Shiba-Inu. Lors du Forum économique du Qatar à Doha, Musk a expliqué pourquoi il soutenait Dogecoin.

Le Forum économique du Qatar est un événement clé qui réunit certains des penseurs et décideurs politiques les plus influents au monde dans les domaines de la finance et de l’économie. Le soutien de Musk à la pièce meme sur le thème de Shiba-Inu a donc eu un impact significatif sur les détenteurs de Dogecoin et de Shiba Inu.

Musk a déclaré à Bloomberg dans une interview que,

J’ai l’intention de soutenir personnellement Dogecoin, parce que je connais juste beaucoup de gens qui ne sont pas si riches qui m’ont encouragé à acheter et à soutenir Dogecoin – donc je réponds à ces gens.

De plus, Musk a déclaré aux enquêteurs que les employés de SpaceX et de Tesla lui avaient demandé de défendre la cause de Dogecoin et c’est la raison pour laquelle il continue de soutenir l’actif. Musc a dit,

… juste des gens quand je me promène dans l’usine de SpaceX ou de Tesla, ils m’ont demandé de soutenir Dogecoin, alors je le fais.

Musk soutient Dogecoin sur le thème de Shiba-Inu malgré un procès de 258 milliards de dollars qui allègue que le milliardaire fait partie d’un stratagème de racket pour soutenir la crypto-monnaie.

Musk a été frappé par un procès de 258 milliards de dollars

Keith Johnson, un investisseur de Dogecoin, a accusé Elon Musk, Tesla et SpaceX de racket et de vantardise des investisseurs de DOGE et d’avoir laissé le prix chuter. Le plaignant a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral de Manhattan, mais malgré cela, Musk continue de soutenir Dogecoin.

Musk a été accusé d’avoir organisé un système pyramidal pour soutenir Dogecoin, le concurrent de Shiba Inu. La plainte se lit,

Les défendeurs savaient depuis 2019 que Dogecoin n’avait aucune valeur mais avait promu Dogecoin pour tirer profit de ses échanges. Musk a utilisé son piédestal en tant qu’homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler le système pyramidal Dogecoin à des fins de profit, d’exposition et d’amusement.

Les prix du Shiba Inu et du Dogecoin explosent

Le prix du Shiba Inu a explosé en réponse au soutien de Musk. SHIB, un concurrent de Dogecoin, a connu une flambée massive des prix, affichant des gains de plus de 15 % du jour au lendemain. Les deux pièces de mème sur le thème de Shiba-Inu sont considérées comme des actifs spéculatifs, mais il y a un pic d’utilité alors que Musk a annoncé l’acceptation des paiements DOGE chez Tesla et SpaceX.

Le prix du Shiba Inu a augmenté de 27 % au cours de la semaine dernière et les analystes sont optimistes quant à la poursuite de la tendance haussière de la pièce meme.

Les grosses transactions sur Shiba Inu explosent

D’après les données d’IntoTheBlock, les grands détenteurs de portefeuilles sur Shiba Inu ont augmenté leur activité. Les transactions de grande valeur, d’une valeur supérieure à 100 000 $, ont augmenté de 888 % au cours des dernières 24 heures.

Sur la base d’une analyse de WhaleStats, Shiba Inu a été témoin d’un pic de baleines actives sur le réseau. Les investisseurs continuent de brûler Shiba Inu : plus de 94,26 millions de SHIB ont été brûlés dans 16 transactions au cours des dernières 24 heures. Un pic rapide du taux de consommation de Shiba Inu a alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Signaux d’inversion haussiers sur le graphique des prix Shiba Inu

Les analystes cryptomonnaies d’Investing Cube ont évalué le graphique des prix SHIB et ont noté une nette cassure de la tendance à la baisse. Une augmentation soudaine du volume a soutenu la tendance haussière, et elle a encore validé une telle évasion de Shiba Inu. Ces analystes pensent que les traders pourraient viser 0,00001200 $ et 0,00001585 $ à court terme.

Tableau des prix SHIB-USDT

D’un autre côté, les analystes de Netcost-Security pensent que la hausse du prix du Shiba Inu est plafonnée à 0,00001396 $ et il est probable que la pièce meme ait du mal à se redresser. Pour plus d’informations, regardez cette vidéo :