Comment une vente massive de matières premières américaines crée des vents contraires pour le prix LUNA 2.0 de Terra | Cryptomonnaie

Le prix de Terra prend une raclée alors que les matières premières se vendent, le pétrole atteignant 100 $, le minerai de fer chutant de 10 % en deux jours.

Le prix de LUNA permet aux investisseurs de retirer davantage d’argent des crypto-monnaies.

Bien que la force du dollar reste équilibrée, la nouvelle vague d’aversion au risque nuit encore une fois à LUNA.

Le prix de Terra (LUNA) fait l’objet d’un examen minutieux alors que la dernière classe d’actifs devrait chuter à cause des craintes de récession et que la persistance de l’inflation se retourne. Après que les marchés boursiers sont entrés dans un cycle baissier et que les obligations ont déjà été battues, le dernier château debout est le super cycle des matières premières. Alors que les prix ont augmenté, la demande s’est estompée, entraînant une offre excédentaire de certains produits de base, rendant les prix élevés injustifiés et déclenchant une vente massive dans la classe d’actifs, qui se transforme en une fuite vers les espèces, les crypto-monnaies connaissant un nouvel exode. des investisseurs.

Prix ​​LUNA fixé au réservoir 35%

Le prix de Terra voit des traders forer sur 1,937 $ après que le prix de LUNA a pu remonter au-dessus du niveau après l’achèvement de son triangle baissier de la semaine dernière. Après que presque toutes les classes d’actifs aient subi leur correction, la dernière restante était les matières premières, qui se sont redressées dans leur super cycle. Maintenant, cependant, le sentiment change, car les prix élevés sont devenus insoutenables pour des processus de production spécifiques et ont donc commencé à voir la demande s’estomper tandis que les stocks augmentent.

Le prix LUNA subit un autre exode de liquidités, lié à la correction des matières premières, le cuivre, le pétrole brut WTI et le minerai de fer se vendant tous plusieurs points de pourcentage alors que la demande commence à s’estomper, mais l’inflation reste élevée. La liquidation des matières premières est une autre indication qu’une récession pourrait être imminente. Avec cette fuite vers les liquidités, une pénurie de liquidités est à portée de main dans le prix de Terra, qui pourrait voir une cassure en dessous du niveau de 50 % de Fibonacci à 1,7662 $ et une chute à 1,3494 $ suivre, près du niveau de 61,8 % de Fibonacci, perdant 35 % au total.

Graphique journalier LUNA/USD

Le potentiel de hausse du prix de LUNA provient des risques pesant sur le dollar, car la plupart des matières premières sont cotées en dollars. La valeur intrinsèque du dollar est menacée en cas de récession. Les États-Unis sont la plus grande économie du monde, mais ils restent néanmoins vulnérables en raison de leur dette élevée et du grand nombre de ménages détenant des dettes de carte de crédit, qui s’alourdissent en période de récession avec des taux plus élevés et des remboursements dus. Heureusement, la force absente du dollar ne déclenche pas de chute de couteau et pourrait voir un possible retour vers 2,6987 $, soit le niveau de Fibonacci de 23,6 %.