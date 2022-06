Les cinq meilleures pièces à exploser alors que le marché baisse | Cryptomonnaie

Alors que l’effondrement actuel du marché a eu ses déclencheurs qui remontent au désancrage du stablecoin UST de Terra et aux actions de la Fed face à l’inflation croissante, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et la majorité des altcoins ont pris un coup massif en réponse. Alors que BTC a chuté de 5,91 % à 21 238 $ la semaine dernière, ETH a chuté de 4,95 % à 1 160 $.

Alors que les pertes sont vraisemblablement globales, il y a des altcoins qui ont maintenu une croissance relative au cours de la semaine dernière lorsque l’effondrement s’est intensifié. Cet article passe en revue ces jetons qui incluent STEPN (GMT), Synthetic (SNX), Solana (SOL), Chainlink (LINK) et Choise.com (CHO).

Chacun de ces jetons est échantillonné en fonction des performances et ils représentent divers aspects de l’économie de la blockchain, notamment les jetons non fongibles (NFT), Oracle, la finance décentralisée (DeFI) et la finance centralisée-décentralisée (CeDeFi).

Dans cette analyse, les tendances présentées au cours de la semaine dernière sont mises en évidence, ainsi que les fondamentaux à l’origine de la croissance de chacune de ces pièces / jetons.

Principes de base des performances de ces jetons

Jeton MetaFi Choise.com (CHO)

Au moment de la rédaction, le projet MetaFi token CHO by Choise.com a augmenté de 148 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 180 % au cours des 7 derniers jours. Choise.com est une plateforme MetaFi qui combine les services CeFi et DeFi.

Le protocole Choise.com promet de rendre les offres DeFi plus simples et plus accessibles pour les investisseurs particuliers et institutionnels. CHO manifeste suffisamment de potentiel pour en faire un atout précieux, et une adoption continue pourrait le voir franchir une nouvelle étape au-dessus de l’ATH de 1,24 $.

Application de style de vie Web3 STEPN (GMT)

STEPN est une «application de style de vie Web3» autoproclamée avec des éléments GameFi sur la blockchain Solana. En tant que plate-forme de fitness, elle fonctionne sur le « Move-to-Earn » qu’elle combine avec des éléments de Play-2-Earn car elle prétend gamifier une vie saine.

Il change actuellement de mains au prix de 0,7426 $ et de 29,43 % la semaine dernière (ici et plus loin, les prix du 21 juin). Avec sa résilience observée, GMT est tenu de capitaliser sur sa popularité croissante pour tracer une croissance plus ambitieuse dans un avenir proche.

Protocole DeFi Synthetix (SNX)

Synthetix est un protocole financier décentralisé qui offre une exposition en chaîne à une grande variété d’actifs crypto et non crypto. Le protocole permet aux utilisateurs d’être exposés à un large éventail d’actifs sans les détenir directement.

SNX est en hausse de 8,02 % au cours des dernières 24 heures au moment de la rédaction et se négocie à un prix de 3,36 $. C’est l’un des plus gros gagnants de la semaine dernière, avec une hausse de 69,82 % pour combler l’écart avec son sommet de 90 jours à 8,11 $. Si Synthetix continue sur cette lancée haussière, son prix pourrait atteindre 6 $ au cours des deux prochaines semaines.

Protocole de couche 1 Solana (SOL)

Solana héberge de nombreux protocoles DeFi, NFT et métaverse, car il est considéré comme l’un des réseaux de blockchain fonctionnels cherchant à déplacer Ethereum.

Avec son écosystème en pleine croissance, la demande de jetons SOL a continué d’augmenter et a aidé le protocole à maintenir sa position contre les forces qui cherchent à le faire tomber. Solana est en hausse de 27,35% la semaine dernière.

Protocole Oracle Chainlink (LINK)

Chainlink est le premier protocole oracle de l’écosystème de la monnaie numérique qui connecte les protocoles de blockchain les uns aux autres à la recherche de données pouvant être nécessaires au développement et aux fonctionnalités de DApp.

Au prix de 6,68 $, LINK est loin de son ATH de 52,88 $, mais largement parmi les plus performants de la semaine, augmentant de 18,67 % au moment de la rédaction. Le jeton a un objectif de prix de 12 $ avant la fin du troisième trimestre.

Points clés à retenir

Bien qu’il y ait plus de 15 000 pièces et jetons répertoriés sur CoinMarketCap, il existe une poignée de pièces qui méritent d’être détenues pendant cet hiver crypto. Les investisseurs à la recherche de pièces peuvent commencer leurs recherches à partir de ces pièces profilées, en prenant note de leur résistance pendant les périodes d’indisponibilité du marché.