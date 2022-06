Bitcoin (BTCUSD) séquences baissières incomplètes appelant à la baisse | Cryptomonnaie

Dans cet article technique, nous allons jeter un œil aux graphiques Elliott Wave de BTCUSD publiés dans la zone membres du site Web. Comme nos membres le savent, nous avons eu beaucoup de configurations d’achat en Bitcoin au cours des 2 dernières années. Cependant, en ce moment, les acheteurs doivent être très prudents car le bitcoin montre des séquences baissières incomplètes à partir du plus haut historique. La structure des prix montre des séquences basses plus basses, suggérant que nous pouvons obtenir plus de baisse tant que le pivot 48279.5 se maintient. Depuis que le prix a cassé le plus bas de 01,24 le 9 mai, il a confirmé des séquences baissières dans Bitcoin suggérant une extension potentielle vers la zone 12470. Dans plus de texte, nous allons expliquer les prédictions d’Elliott Wave.

Analyse BTC/USD 4h heure Elliott Wave 26.05.2022

Bitcoin est baissier contre le pivot 48279.5. La vue actuelle suggère que le cycle à partir du haut mentionné se termine par une structure à 5 vagues – ((A)) noir, et maintenant nous le corrigeons. La réaction du bas est peu profonde pour être considérée comme une correction complète à ce stade. Nous nous attendons toujours à voir une autre jambe vers le haut (Y) de ((B)) avant qu’une nouvelle baisse ne reprenne idéalement.

Analyse BTC/USD 4h heure Elliott Wave 06.10.2022

Bitcoin nous a donné une autre longueur d’avance comme nous l’attendions. La reprise de la vague ((B)) est considérée comme achevée à 32480. Tant que le prix reste en dessous de ce niveau, nous nous attendons à une nouvelle baisse vers de nouveaux plus bas dans la vague ((C)). Une cassure de ((A)) low (05/12) est nécessaire pour confirmer que la prochaine étape est en cours. BTCUSD 4h Hour Elliott Wave Analysis 06.21.2022 Nous avons encore baissé comme prévu. Finalement, Bitcoin a cassé le plus bas du 12/05, confirmant que la jambe ((C)) est en cours. La crypto reste désormais baissière face au pivot 3234.6 au premier degré. En ce moment, nous obtenons une reprise (2) qui devrait idéalement nous offrir de nouvelles opportunités de vente en 3,7,11 swings.

Analyse de la vague d’Elliott BTC/USD sur 4 heures 21.06.2022

