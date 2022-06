Pourquoi le rallye d’Ethereum s’est terminé si rapidement | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum fait demi-tour et devrait atteindre de nouveaux plus bas pour la semaine.

Le prix des ETH se vend alors que les marchés se concentrent sur les craintes de récession, le pétrole fournissant le canari dans la mine de charbon.

Attendez-vous à une baisse à 936,40 $ avec 830,93 $ comme plancher de sécurité au cas où la pression monterait davantage.

Le prix d’Ethereum (ETH) signale que le redressement promis n’est plus très loin maintenant. En soi, le fait que pendant deux jours consécutifs, le prix de l’ETH n’a pas pu clôturer près de 1 200 $ est déjà un signal clair qu’un revirement est sur le point de se produire, car les baissiers ont utilisé les tentatives infructueuses des haussiers pour faire baisser les prix. Pour aggraver les choses, les marchés mondiaux semblent avoir estimé que la reprise de mardi était suffisante pour le moment et effacent ces gains au moment où nous parlons. Cela ajoutera aux vents contraires de l’ETH et déclenchera probablement une baisse vers 936,40 $ sur le niveau de support mensuel S2.

Le prix des ETH au bord de l’effondrement

Le prix d’Ethereum ne semble aller nulle part et, en attendant, il piège les traders qui ont tenté de faire grimper les prix dans un commerce en petits groupes. Malgré des avertissements clairs du contexte actuel, de nombreux traders sont sur le point d’être éliminés et arrêtés sur leur plan de trading pour se prépositionner pour une tendance haussière à long terme. Par inadvertance, leur manque de jugement et de timing est la raison pour laquelle le prix de l’ETH baisse maintenant, car leurs ordres de vente stop loss créent une surdemande pour vendre de l’ETH, déclenchant ainsi davantage de pression à la baisse.

Le prix de l’ETH pourrait glisser en dessous de 1 000 $ vers le niveau de support mensuel S2 à 936,40 $. Cela représente déjà à lui seul 17% de pertes. Si les traders sont si énergiques dans leurs tentatives de faire baisser les prix, attendez-vous à voir 830,93 $ intervenir comme plancher de sécurité.

Graphique journalier ETH/USD

Alternativement, du point de vue haussier, l’indice de force relative (RSI) se négocie toujours survendu mais commence à stagner, ce qui indique que les haussiers sont très présents et prêts à acheter l’action des prix. Il est possible qu’une dépressurisation se reproduise, et le prix de l’ETH pourrait encore atteindre 1 200 $, soit 1 243,89 $ à la hausse.