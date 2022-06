La flambée des prix du XRP attire les investisseurs avant un autre crash | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation est revenu à son schéma habituel, passant sous le plus bas de mardi alors que ses gains encourus sont entièrement anéantis.

Le prix du XRP est sous la pression des marchés mondiaux, avec l’effondrement du pétrole brut en dessous de 100 dollars en tête.

Comme cela compte comme une confirmation ou un signe qu’une récession n’est pas loin, attendez-vous à plus de sorties de fonds des crypto-monnaies dans l’ensemble.

Le prix Ripple (XRP) devrait retomber à ses plus bas de 2022 alors que le sentiment du marché commence à prendre en compte davantage de risque de récession. Le prix du pétrole s’est effondré face au ralentissement de la demande et est sur le point de tomber en dessous de 100 dollars. Ajoutant à la peur de la récession, plusieurs grèves et manifestations dans le monde entier alors que l’inflation élevée commence maintenant à peser sur le revenu disponible des ménages, ce qui donne un ton sombre aux commerçants et déclenche une baisse des investissements dans les crypto-monnaies.

Le XRP devrait glisser de 15 %

Le prix de l’ondulation recule après que le rallye de secours de mardi a atteint un frein lors de la session ASIA PAC ce matin. Le changement soudain de sentiment survient alors que le prix du pétrole s’effondre et risque de tomber en dessous de 100 dollars ce soir – les chiffres de l’API sur le pétrole, qui jetteront un éclairage supplémentaire sur la situation, devraient être publiés un jour plus tard en raison des vacances américaines lundi. . Une accumulation de stocks pourrait être perçue comme une preuve supplémentaire que la demande commence à baisser et marquer le prélude à une récession redoutée qui se déroule déjà au cours de l’été, au lieu de 2023, comme on le craignait auparavant.

Le prix du XRP est déjà tombé en dessous du plus bas de mardi, à près de 0,3190 $. Pendant ce temps, le niveau pivot de 0,3043 $ fonctionnera comme un aimant et fera baisser les prix. Le dollar ne se ralliant pas avec autant de force, toute nouvelle baisse, pour l’instant, devrait être contenue par le niveau de support du pivot S1 mensuel à 0,2830 $, qui s’est également tenu le 18 juin.

Graphique journalier XRP/USD

Bien que les marchés soient en retrait, les sessions EU et ASIA PAC n’ont pas montré de pertes supérieures à 4% ou 5%, et ne ressemblent en rien à ce qui a été vu la semaine dernière et la semaine précédente. Cela montre que les marchés approchent du point où une récession est déjà prise en compte. Comme une récession est le pire de tous les scénarios, tout autre scénario indiquerait une hausse potentielle et verrait le prix du XRP atteindre rapidement 0,3710 $ ou même 0,4428 $, pour tester le 55- jour Moyenne Mobile Simple et réservez 31% de gains dans le processus.